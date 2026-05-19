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台中東海明晚「送肉粽」！送煞路線經市區精華地段惹議

東海街 163 巷右轉進入台灣大道

▲台中東海里辦公處公告，送煞儀式是明（20）日晚間9時至11時舉行。（圖／翻攝畫面）

「台灣大道→鹿港」被在地人罵翻！里長、警方說話了

▲送肉粽是彰化沿海地區民間傳統送煞儀式的一種習俗，別稱為「送吊煞」、「送弔客」。「肉粽」是暗喻上吊者，相傳這類亡者死後怨氣重，會尋人為替以求自己超度轉世。（示意圖／華影）

「送肉粽」是什麼？起源、由來一次看

台中市龍井區東海里於明（20）日（週三）晚間將舉行「送肉粽」儀式替亡者送煞，不過路線行經台灣大道，鄰近東海大學與中科。路線曝光後引發附近居民抗議，並質疑是否有申請路權。對此，東海里長與警方也證實有申請路線，並做出詳細回應。台中市龍井區東海里近日貼出公告，將於 20 日晚間 9 時至 11 時舉行送煞科儀（俗稱送肉粽），內容指出，法事隊伍預計於晚間 11 時左右，由，提醒附近居民在儀式進行期間避免外出，配合相關作業以示尊重，如造成不便敬請見諒。這一次送肉粽路線出爐之後，隨即在當地社群引發爭議，當地民眾也擔憂表示：「東海的路超級無敵小，這樣不會影響到別人嗎」、「這路線好像怪怪的欸，那方向的台灣大道有高速公路可以上嗎？完整路線圖網路也找不到」、「我晚上要出門欸」、「有誰知道準確路線啊？21 點後剛好是下班時間，不想碰上」。至於路線爭議，東海里長林秋蘭說，上週公園裡發生意外，因該處經常是老人家運動和親子活動的地點，為免大家不安，因此她請當事人家屬要好好「淨」一下。原以為只是做場法事，但當事人是彰化鹿港人，因此採取了「送肉粽」儀式。為了配合「送肉粽」，連公園裡的一個造型器物都在獲得區公所許可後鋸下、重新裝置，希望地方民眾在儀式後能恢復正常生活。警方則表示，已收到民眾路線申請，基於尊重家屬與民間習俗的需求，已核准此項活動。送肉粽是彰化沿海地區民間傳統送煞儀式的一種習俗，別稱為「送吊煞」、「送弔客」。「肉粽」是暗喻上吊者，相傳這類亡者死後怨氣重，會尋人為替以求自己超度轉世。民間相信，若未能將亡魂送至水府審判，附近鄰里會不斷出現後續相似的事件，宛如肉粽般「一整串掛著」。因此，才會舉辦送煞儀式，藉由法會將繩索及其固定的物品（代表亡者的冤魂）送至海邊，或是在河流出海口焚燒，藉此驅邪送煞、撫慰民心。