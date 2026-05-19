我是廣告 請繼續往下閱讀

雙北效率差很大！新北隔日大稽查、北市空轉五天一問三不知

揭露北市管理亂象！洪健益：文化局管公安？

痛批蔣萬安「推責三部曲」 洪健益：犧牲一條人命

台北市信義區「邏思起子」密室逃脫旗艦店，本月10日發生嚴重意外，一名29歲的吳姓女員工在工作時，疑似因道具遭到勒頸，當場失去呼吸心跳，5天後宣告不治。對此，民進黨台北市議員洪健益痛批，台北市府在事發後空轉了5天，一直到自己質詢，才回覆「會進行聯合稽查」，「這完全代表蔣萬安的心態，根本覺得市政不關他的事！」洪健益18日在《頭家來開講》中表示，新北市政府在事發第二天便迅速啟動聯合稽查。反觀台北市政府從10日案發到14日他提出質詢期間，整整五天處於「一問三不知」的狀態，根本沒有積極查察。洪健益指出，直到他4日在議會強力質詢後，台北市政府才在隔天（15）日對外說明將進行聯合稽查並勒令停業，「請問這五天你蔣萬安到底在幹什麼？為什麼新北市第二天就做，你卻要拖到過五天、在議會要求質詢之下才願意動？這完全代表蔣萬安的心態，根本覺得市政不關他的事！」洪健益進一步揭露，新北市早在兩年前（2023年）就已經明確將密室逃脫等產業劃定權責主管部門與土地使用管制，然而台北市至今卻將主責機關歸在「文化局」，「文化局對公安會懂嗎？文化局對建管會懂嗎？完全不懂！」洪健益直言，該涉案場所被爆出不僅完全沒有投保相關保險，甚至該處可能還是違章建築。而在該名不幸喪命的女孩子發生悲劇前，過去兩、三年間就早已有民眾多次要求該公司處理安全問題，但公司始終置之不理，甚至過去也曾發生過其他人被「勒暈」的驚悚前例。面對重大工安漏洞，洪健益諷刺蔣萬安現在只要遇到重大問題，就會啟動固定的「推責三部曲」，首先是「資料交給我，我一個月後再回答」、第二是「要求中央訂定法規」，第三是「責成所有主管機關與相關科室下去了解」。洪健益痛心強調，這是一條年輕生命的犧牲，家屬現在要的只是看到整個北市府的公安機制動起來，但蔣萬安遇到問題卻「凡事推給中央」。他提醒蔣萬安：「中央就算訂了母法，地方的實施細則還是要你自己訂！主責機關是台北市，要去查察的也是你台北市！」，蔣萬安至今表現依終究是「後知後覺」、「半推半就」，政治面只會空喊口號，市政面卻毫無作為，必須為這次公安危機的怠惰負起最大責任。