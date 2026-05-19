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3COINS誠品生活武昌8月開幕！不只煎魚神器：還有台灣限定商品

▲台灣人也愛的3COINS煎魚神器「電子レンジ調理盒（微波料理盒）」。（圖／翻攝自3COINS官網）

3COINS平價質感雜貨！300日幣均一價 有別於百元大創DAISO

3COINS日本380店！年營收破800億日圓 2026年正式登台

▲3COINS誠品生活武昌8月開幕！官方表示，不只煎魚神器等日本熱銷商品來了，還有台灣限定商品。（圖／3COINS提供）

日本質感生活雜貨品牌3COINS，年營收突破800億日圓，日本全國擁有380店，今（19）日正式宣布進軍台灣市場，台灣首間門市將於2026年8月進駐台北西門町「誠品生活武昌」。消費者狂敲碗必買清單還有可摺疊收納旅行包、順髮梳等，最在意價格會不會「日幣當台幣賣」。超高人氣的3COINS，早已是台灣人赴日最愛搶購的品牌之一，網友推店必買清單，包括：煎魚神器「電子レンジ調理盒（微波料理盒）」、可摺疊收納旅行包、熱銷順髮梳等商品。台灣消費者最在意3COINS登台後，價格會不會「日幣當台幣賣」。官方表示，3COINS台灣預計於2026年8月正式開幕，詳細開幕資訊將於官方社群平台陸續公布。3COINS直接以3枚硬幣作為店名，主打全店300日幣均一價（3個100元硬幣），相當於約新台幣60元左右，就能買到充滿簡約設計風格、兼具實用好看的雜貨。不過現在3COINS店內也有部分商品價格不同，以及升級版的3COINS+plus店型，提供大家不同的購物需求。而台灣人再熟悉不過的DAISO大創百貨，則是主打日幣百元均一價。台灣大創全店49元起，供應收納、居家、園藝等多樣化商品；近年也在台引進進階版Standard Products、THREEPPY等品牌。成立於1994年的3COINS，隸屬於日本零售集團PAL Group Holdings，總部位於大阪。定位主打高質感、設計感且價格親民的生活雜貨，早已是日本平價好感雜貨代表品牌之一。目前3COINS日本全國展店超過380間門市，並於香港設有3間門市，涵蓋升級版3COINS+plus等不同店型。根據最新3COINS合併財報，截至2026年2月底，3COINS單品牌年度營收首度突破800億日圓，達到約809.4億日圓，較上一年度成長14.1%，持續展現強勁成長動能。