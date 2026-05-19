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美國總統川普日前針對「川習會」內容指出，「對台軍售是與中國談判籌碼」，引發國內聯想是否暫緩140億美元對台軍售。對此，國防部長顧立雄表示，川普和美方一再表示對台政策不變，包括軍售管道維持台海和平穩定，台海和平穩定是美國核心利益，因此「我們認為維持軍售符合美國利益，我們也跟美方持續溝通，保持審慎態度」。川普稱擱置此事引議論美國總統川普日前和中國國家主席習近平進行「川習會」，事後接受美媒福斯專訪時，針對是否批准對台百億軍售，他則表示「我還沒批准，我可能會批准，也可能不會批准」、「我現在是暫時擱置這件事，這取決於中國，坦白說，這對我們是一張很好的談判籌碼。」立法院今邀請行政院長卓榮泰和相關部會，報告保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案編製經過並備質詢。國防部長顧立雄則表示，包括川普跟美方都表示，美國對台政策不變，這有兩個意涵，第一個是，美國透過軍售管道，維持台海地區和平跟穩定，這是《臺灣關係法》所建構，長期以來也依此從事軍事安全跟軍售合作。顧立雄續道，台海和平穩定是美國核心利益，台海和平穩定維護的重要力量，就是利用軍售管道，他一再說明，「我們是台海和平穩定現狀的維持者，而不是挑釁者，那破壞台海和平、區域穩定現狀的就是中國」，中國今天早上也實施聯合戰備警巡，可以看得出來是一再的挑釁、引起事端，來破壞台海和平穩定的是中國，不是他們。顧立雄認為，在這樣的情況下，維持軍售管道是符合美國利益，美國也一再表示對台政策不變，「我們也跟美方持續的進行溝通，那現在還是保持審慎樂觀的態度。」