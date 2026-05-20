24節氣中的「小滿」將在明（21）日登場，命理師柯柏成分享今年的小滿運勢、開運法與生活禁忌。他表示，生肖牛、雞在這段期間貴人運強，學業、事業容易得到幫助，若又是農曆8月、12月出生者，甚至有機會帶動財運；反觀生肖豬、猴則要注意與主管、長輩之間的溝通問題。此外，小滿期間也有熬夜、穿露臍裝、久坐木椅、喝冷飲與吃隔夜菜等禁忌，建議民眾多加留意。
5/21小滿節氣「2星座」貴人扶持！生肖豬、猴運勢注意
柯柏成提到，今年小滿交節氣時間落在5月21日上午8時36分28秒，農曆四月初五。他認為，小滿之所以被稱為充滿智慧的節氣，是因為二十四節氣裡只有「小滿」卻沒有「大滿」，背後蘊含「天道忌滿、人道忌全」的哲理，正如《周易》所說「日盈則昃、月滿則虧」，過度圓滿反而是衰退的開始。
在生肖運勢部分，他點名屬牛與屬雞的人，在小滿期間貴人運特別旺，無論工作或課業都容易得到他人提攜與指點；若又剛好是農曆八月、十二月出生者，還可能進一步帶動財運發展。不過，屬豬與屬猴的人則要特別注意，這段期間容易和長輩、主管意見不合，溝通上需更有耐心與柔軟度。
小滿節氣開運神招必看！吃4物壯大精神財富
除了運勢外，柯柏成也提到小滿時節濕熱感會逐漸加重，按照傳統養生觀念，可以透過「多吃苦」來調整身體狀態，像是苦瓜、芥菜、萵筍、油麥菜等苦味食材，都有助於清熱、降火氣。他也認為，吃苦不只是飲食養生，更象徵從苦澀中磨練智慧與韌性，進一步轉化為人生的精神財富。
至於開運方式，柯柏成建議民眾可在交節氣當天清晨5點到7點之間，到住家或工作地北方的公園散步至少15分鐘，有助提升健康與貴人運；若無法前往公園，也能到北方方位的咖啡店喝杯咖啡，藉此增加桃花與人際運勢。
小滿節氣6禁忌小心！別加班、最好9點前回家
柯柏成整理出小滿期間需要注意的多項禁忌：
◼︎避免深夜待在戶外與熬夜，以免濕氣入體。
◼︎不要穿露臍裝，避免寒氣侵入。
◼︎不建議久坐戶外木頭座椅，以防濕熱累積。
◼︎冷飲與隔夜菜應少碰，以降低腸胃不適風險。
◼︎小滿期間最好避免過度加班，建議晚上9點前回家休息。
◼︎在許願、規劃目標時，不宜太過貪心，應以務實、符合現況為優先。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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柯柏成提到，今年小滿交節氣時間落在5月21日上午8時36分28秒，農曆四月初五。他認為，小滿之所以被稱為充滿智慧的節氣，是因為二十四節氣裡只有「小滿」卻沒有「大滿」，背後蘊含「天道忌滿、人道忌全」的哲理，正如《周易》所說「日盈則昃、月滿則虧」，過度圓滿反而是衰退的開始。
在生肖運勢部分，他點名屬牛與屬雞的人，在小滿期間貴人運特別旺，無論工作或課業都容易得到他人提攜與指點；若又剛好是農曆八月、十二月出生者，還可能進一步帶動財運發展。不過，屬豬與屬猴的人則要特別注意，這段期間容易和長輩、主管意見不合，溝通上需更有耐心與柔軟度。
除了運勢外，柯柏成也提到小滿時節濕熱感會逐漸加重，按照傳統養生觀念，可以透過「多吃苦」來調整身體狀態，像是苦瓜、芥菜、萵筍、油麥菜等苦味食材，都有助於清熱、降火氣。他也認為，吃苦不只是飲食養生，更象徵從苦澀中磨練智慧與韌性，進一步轉化為人生的精神財富。
至於開運方式，柯柏成建議民眾可在交節氣當天清晨5點到7點之間，到住家或工作地北方的公園散步至少15分鐘，有助提升健康與貴人運；若無法前往公園，也能到北方方位的咖啡店喝杯咖啡，藉此增加桃花與人際運勢。
柯柏成整理出小滿期間需要注意的多項禁忌：
◼︎避免深夜待在戶外與熬夜，以免濕氣入體。
◼︎不要穿露臍裝，避免寒氣侵入。
◼︎不建議久坐戶外木頭座椅，以防濕熱累積。
◼︎冷飲與隔夜菜應少碰，以降低腸胃不適風險。
◼︎小滿期間最好避免過度加班，建議晚上9點前回家休息。
◼︎在許願、規劃目標時，不宜太過貪心，應以務實、符合現況為優先。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。