總統賴清德520就職兩週年，行政院長卓榮泰今（19）日特別召開「520記者會」，細數這兩年來政績，並送在場官員與媒體可麗露，說明可麗露的精神就跟政府一樣，珍惜每一份來自所有國人同胞的珍貴資源，而製作過程的火候、耐性也像是執政團隊，用專業、毅力為國家打造成更寬廣的大道。

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卓榮泰今日召開記者會，特別準備可麗露給在場官員與媒體，表示是政府小小的心意，感謝大家2年來的陪伴，說明可麗露是18世紀法國修道院修女惜食、惜物偶然發展的甜點，而其精神就跟政府一樣，每份來自所有國人同胞的珍貴資源，製程需要火候與耐性，就像執政團隊用專業與毅力，為國家打造寬廣道路。

卓榮泰提到，過去一年遭遇許多挑戰，包括世界局勢的變化、美國關稅政策改變、俄烏戰爭與中東衝突，但外銷訂單金額創新高，經過中油台電國營事業的吸收，油價、電價可以維持穩定，維持亞洲鄰近國家的最低價，讓民生物價趨於穩定，守住民生產業，而極端氣候挑戰，中央地方救災，政院也特別提出特別預算加速重建。

卓榮泰提到，俗話說「一個人走得快、一群人走得遠」，政府的目的跟功能，是在這一群人中，難免有些走得比較慢的，不會讓他脫離隊伍，哪裡有需要就往哪裡協助，讓這些人獲得更多的資源，克服各種困難，共同提升、集體團結前進。

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陳威叡編輯記者

從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...