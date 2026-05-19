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存款突破1700萬！選舉與購屋貸款仍在

副市長葉澤山同步曝光 負債仍逾4千萬

監察院今（19）日公布最新一期財產申報資料，台南市長黃偉哲財務狀況隨之曝光，申報顯示，其現金、存款及債務均出現變動，其中存款較上回申報增加211萬、債務則減少了114萬，引發外界關注地方首長資產變化。資料顯示，黃偉哲目前名下持有現金200萬元、存款約1777萬9924元，相較前次申報增加約211萬元；另外，基金受益憑證總價額為5萬2520元，黃金存摺及信託財產專戶總價額則為8萬62元，合計價值雖不高，但整體現金流與存款規模呈現上升。在不動產部分，黃偉哲名下共計8筆土地、1筆建物，分布於嘉義與台南，其中新增7筆土地為去年4月繼承取得，皆位於嘉義縣水上鄉。至於信託部分有4筆土地、4筆建物，皆位於台南善化。財產申報也顯示，黃偉哲仍背有約1873萬9784元債務，較上次申報減少約114萬元，主要用途為選舉支出與購屋貸款。與前次相比，其整體負債持續下降，財務結構略有變動。另還有13筆保險、2輛車輛，分別為約100萬元SUZUKI，與97萬元TOYOTA。同份申報中，台南副市長葉澤山財務狀況同樣受關注，他名下擁有1筆位於台南的土地，另外還有分布於高雄、台南的8筆土地、6筆建物交付信託。存款部分則約為788萬元、股票與基金合計逾400萬元，持有16筆保險及1輛80萬元的馬自達；不過，葉澤山的債務高達4320萬餘元，主要用於不動產購置與資金周轉。