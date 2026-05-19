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台中市議會今(19)日進行市政總質詢，市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達針對詐騙犯罪猖獗、嚴重影響國安提出聯合質詢。謝志忠指出，2025年車手案件起訴率高達95%、定罪率99%，檢警打擊基層雖有成效，但幕後主謀多數隱匿，導致誤入歧途的新鮮人面臨重刑與巨額債務。謝志忠舉例，上月屏東地方法院判決一名車手除了刑事責任，民事部分更須全額賠償4835萬元，造成家庭支離破碎；近期也有青年誤信海外高薪工作，遭誘騙至柬埔寨詐騙園區。強烈要求勞工局與警察局加強跨局處合作，利用就業博覽會擴大宣導以防堵求職陷阱，並針對失聯外籍移工之金融帳戶、手機門號與交通工具全面從源頭管制，阻斷詐騙工具鏈。此外，深切關注被害人權益，謝志忠促請市府正視詐騙所引發的嚴重心理創傷與潛在輕生風險，應儘速建立跨局處通報與對接SOP，並編列專項預算建構心理諮商、社會救助與法律扶助整合機制，提供受害者即時且穩定的全面協助。針對去年引發社會高度關注、明日將正式宣判的「豐原五口命案」，李姓團購主遭檢方起訴並具體求刑15年以上。謝志忠與法制局深度探討後表達憂慮，指出依現行銀行法與洗錢防制法規定，相關罪名最高刑度多為五年以下有期徒刑，整體刑責有限，恐難反映重大社會衝擊。謝志忠強調，現行刑法已設有強盜致死、私行拘禁致死等「加重結果犯」，政府應正視現行法律缺口，將「詐騙致死」明確納入加重結果犯類型以從重處罰，該主張亦獲得法制局正面回應與認同。中市警察局表示，針對網路假求職陷阱，警方除與勞工局深化合作、擴大「識詐」宣導外，對於查獲之車手，均透過科技偵查與數位鑑識，全力溯源追查幕後首腦、查扣不法所得以斷絕金脈。警方也提醒民眾，求職應循正規管道並多方查證，避免落入陷阱。另外，為防堵失聯及離境移工之門號、帳戶與車輛淪為詐騙工具，中央已介接移民署資料建立停話與凍結機制。地方層面，中市警局自114年11月起全面強化「源頭阻斷、跨機關聯防」，每月彙整失聯移工資料，主動函請電信及監理機關停用門號、註銷車牌；同時與仲介業者建立專責窗口深化法治教育，從源頭瓦解涉詐問題。