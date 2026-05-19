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記憶體類股今（19）日盤中跌幅沉重。根據CNBC報導，希捷（Seagate）執行長Dave Mosley在摩根大通科技會議上表示，若現在決定蓋新廠或導入新機台，所需時間太長，雖然最終能增加產能，但也會拖慢技術升級速度。這番談話引發市場疑慮，希捷股價周一收跌逾6%，並拖累記憶體族群同步走弱。Mosley指出，希捷目前產品交期相當長，已能掌握未來約4到5個季度的產能規劃，但實際需求明顯高於這個範圍。不過外媒也分析，希捷選擇不急著蓋新廠，和記憶體產業過去循環經驗有關。若在需求高峰時投入多年期新產能，等新廠開出時，需求可能已經降溫，反而重演供給過剩、價格下跌的慘劇。因此，希捷更傾向透過技術升級，在既有產線提高單位儲存容量，而不是貿然擴建廠房。由於記憶體股近一年漲勢驚人，儘管AI儲存需求仍具支撐，但原本期待快速擴產、持續放大營收，當釋出「供給無法立刻追上」的訊號，市場即湧現獲利了結賣壓。台股記憶體族群今（19）日重挫，南亞科收274.5元、跌10%；華邦電收117.5元、跌9.96%；旺宏收144元、跌10%；群聯收2465元、跌9.87%；威剛收391.5元、跌6.34%；十銓收259.5元、跌6.82%。