立法院今（19）日針對總統賴清德彈劾案進行投票，藍白同意彈劾56票、民進黨反對彈劾50票、不過由於彈劾門檻需經過全體2/3立委決議，也就是至少要76票才可進入下一階段，聲請司法院大法官審理，所以總統賴清德彈劾案正式失敗。對此，國民黨表示，賴清德已成為中華民國憲政史上，第一個遭立法院以彈劾程序正式提案並進入表決的總統，在中華民國憲政史上留下恥辱印記。
國民黨指出，立法院彈劾案是賴清德就任總統兩年以來，行政權濫權、毀憲亂政、撕裂社會、踐踏民主法治的「憲政污點」。彈劾案雖未通過，歷史會記下賴清德這恥辱的一天。賴清德讓國家陷入混亂、讓憲政秩序遭到破壞、讓社會對立不斷升高。
國民黨續指，賴清德自就任兩年以來，從逼近違憲違法邊緣，發動「大惡罷」撕裂台灣社會，到行政院拒絕副署、公布、執行立法院三讀通過的法律，再到核能政策反覆、能源風險升高，以及近期面對台獨議題說法閃躲，充分證明賴清德不僅無法團結國家，更已成為台灣憲政危機與社會動盪的最大亂源。
國民黨痛批，在美國總統川普公開示警台灣不得「倚美謀獨」後，賴清德依然將「中華民國」、「台灣」、「中華民國台灣」不斷混用，試圖閃躲，不願意大聲說出「中華民國早已是主權獨立的國家，國號就是中華民國」。
國民黨質疑賴清德，「你按著中華民國憲法宣誓，守護中華民國憲法，守護中華民國，有這麼困難嗎？」民進黨可以自欺欺人，不願面對因憲法彈劾案的高門檻才讓賴清德總統逃過一劫，但今天的彈劾案已經清楚告訴全國人民，賴清德讓行政權濫權獨大，賴清德已成為「獨裁總統」，行政院長卓榮泰已淪為「獨裁打手」，讓台灣民主憲政體制陷入巨大災難。
國民黨強調，賴清德不是被在野黨抹黑，而是被自己的違憲違法、毀憲亂政、錯誤路線與傲慢執政推上彈劾案的審判台，「國民黨將持續維護中華民國憲政體制、站穩國會監督的立場，為人民把關，為制度發聲，絕不容許任何總統凌駕憲法、凌駕國會、凌駕人民。」
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國民黨續指，賴清德自就任兩年以來，從逼近違憲違法邊緣，發動「大惡罷」撕裂台灣社會，到行政院拒絕副署、公布、執行立法院三讀通過的法律，再到核能政策反覆、能源風險升高，以及近期面對台獨議題說法閃躲，充分證明賴清德不僅無法團結國家，更已成為台灣憲政危機與社會動盪的最大亂源。
國民黨痛批，在美國總統川普公開示警台灣不得「倚美謀獨」後，賴清德依然將「中華民國」、「台灣」、「中華民國台灣」不斷混用，試圖閃躲，不願意大聲說出「中華民國早已是主權獨立的國家，國號就是中華民國」。
國民黨質疑賴清德，「你按著中華民國憲法宣誓，守護中華民國憲法，守護中華民國，有這麼困難嗎？」民進黨可以自欺欺人，不願面對因憲法彈劾案的高門檻才讓賴清德總統逃過一劫，但今天的彈劾案已經清楚告訴全國人民，賴清德讓行政權濫權獨大，賴清德已成為「獨裁總統」，行政院長卓榮泰已淪為「獨裁打手」，讓台灣民主憲政體制陷入巨大災難。
國民黨強調，賴清德不是被在野黨抹黑，而是被自己的違憲違法、毀憲亂政、錯誤路線與傲慢執政推上彈劾案的審判台，「國民黨將持續維護中華民國憲政體制、站穩國會監督的立場，為人民把關，為制度發聲，絕不容許任何總統凌駕憲法、凌駕國會、凌駕人民。」