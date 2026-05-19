李怡姍 編輯記者

深受媒體產業的吸引，我始終對新聞工作懷抱著高度熱忱。新聞不僅是資訊的傳遞，更是影響社會思潮、引發公共討論的重要力量。在擔任 NOWNEWS 今日新聞的新聞編輯期間，我深入參與每日即時新聞的選題、撰寫等，隨時關...