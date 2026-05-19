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韓國三星電子罷工倒數不到48小時，勞資雙方18日起展開最新一輪協商，今日進入第二天。韓國官員透露，雙方目前仍有2項分歧點未能有共識。根據韓聯社報導，在三星電子勞資雙方第二輪協商於19日進行之際，負責主持調解的中央勞動委員會委員長朴洙根，親自提及了勞資雙方達成共識的可能性。他在中午被問到是否有可能直接達成共識而非透過調解時表示，仍有一定程度達成共識的可能性。但他也強調「目前還有一兩個核心問題未能縮小分歧，（勞資雙方）如果不做出讓步是不行的。」勞資雙方在績效獎金制度化與廢除上限等問題上，依舊存在意見分歧。工會先前要求將營業利潤15%作為半導體事業部門（DS）的績效獎金，並廢除年薪50%的績效獎金上限。資方則拒絕取消上限規定，僅提出在年營收超過200兆韓元時，提撥9%到10%盈餘作為員工獎勵金。朴洙根表示下午將會提出替代方案。在被視為罷工前最後談判機會的會議上，有著稍微樂觀的氛圍。若如朴洙根所言，這意味著在提出正式調解案之前，勞資雙方仍有可能直接達成共識。在事後調解程序中，若雙方未能達成共識，中央勞動委員會將會提出一個折衷雙方替代方案的正式調解案；然而，只要勞資任何一方拒絕該調解案，談判就會宣告破裂，這極有可能直接導致罷工。三星工會計劃於週四發起罷工，工會表示，已有超過4.6萬名成員表示願意參與罷工。如果罷工成功，三星電子可能損失高達30兆韓元（約200億美元or6300億台幣）。領導三星電子最大工會的工會委員長崔承浩（音譯）週二的態度則較為謹慎，強調將持續提出一項盡可能讓工會成員滿意的方案。