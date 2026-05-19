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新光三越睽違16年全面更換員工制服，這次更攜手旅法台灣設計師吳昕威合作打造全新制服系列。Peter Wu曾任職於Lanvin、Lemaire等知名時尚品牌，本次共推出13款制服，歷時超過12個月完成。包含上衣、褲子、小包包，若以品牌櫃上售價估算，整套制服價值約5萬元，只要入職新光三越的正職員工即可獲得全套配備。
新光三越表示，全台門市將於6月1日起同步換上新制服，預計約有1500名員工全面換裝。此次設計也特別納入第一線員工意見，邀請150名員工實際試穿，最終選定透氣、具彈性且舒適的材質，同時取消過往領結與禮帽等配件，提升日常工作便利性。
在設計風格方面，Peter Wu以1990年代強調「Power Dressing（權力著裝）」為靈感，整體呈現低調優雅、酷帥中性的時尚語彙，透過不同層次的藍色與俐落線條堆疊視覺層次，同時也保留象徵性的「新光三越紅」，巧妙融入襯衫衣襟細節之中，成為低調卻具辨識度的設計亮點。
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