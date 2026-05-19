新光三越睽違16年全面更換制服，找來旅法台灣設計師Peter Wu、也是新光三越董事吳東亮的長子操刀設計成為目前全台唯一採用設計師品牌訂製制服的百貨公司。以品牌定價計算，整套制服價值約5萬元，入職即可獲得1至2套配備。新光三越表示，用精品規格來設計制服，主要也是為了企業永續目標，支持在地品牌、在地材質，全套皆為MIT（Made in Taiwan）製造。

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新光三越新制服「全台最貴」！攜手設計師品牌合作

新光三越睽違16年全面更換員工制服，這次更攜手旅法台灣設計師吳昕威合作打造全新制服系列。Peter Wu曾任職於Lanvin、Lemaire等知名時尚品牌，本次共推出13款制服，歷時超過12個月完成。包含上衣、褲子、小包包，若以品牌櫃上售價估算，整套制服價值約5萬元，只要入職新光三越的正職員工即可獲得全套配備。

新光三越表示，全台門市將於6月1日起同步換上新制服，預計約有1500名員工全面換裝。此次設計也特別納入第一線員工意見，邀請150名員工實際試穿，最終選定透氣、具彈性且舒適的材質，同時取消過往領結與禮帽等配件，提升日常工作便利性。

▲全台門市將於6月1日起同步換上新制服，預計約有1500名員工全面換裝。（圖／新光三越提供）
▲全台門市將於6月1日起同步換上新制服，預計約有1500名員工全面換裝。（圖／新光三越提供）
▲考量員工平時攜帶手機、生理用品等需求，新制服也特別附上小包包，增加實用性。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲考量員工平時攜帶手機、生理用品等需求，新制服也特別附上小包包，增加實用性。（圖／記者鍾怡婷攝）
考量員工平時攜帶手機、生理用品等需求，新制服也特別附上小包包，增加實用性；在穿搭選擇上，員工可依需求自由搭配褲裝、裙裝、皮鞋或小白鞋，展現更友善且多元的穿衣風格。

在設計風格方面，Peter Wu以1990年代強調「Power Dressing（權力著裝）」為靈感，整體呈現低調優雅、酷帥中性的時尚語彙，透過不同層次的藍色與俐落線條堆疊視覺層次，同時也保留象徵性的「新光三越紅」，巧妙融入襯衫衣襟細節之中，成為低調卻具辨識度的設計亮點。

全台首店！3COINS、WEGO插旗誠品

不用飛日本了！全台首家日本生活雜貨品牌3COINS 8月將進駐誠品生活西門店，除了帶來台灣獨家限定商品，更可直接入手擁有煎烤炊煮等六種烹飪功能的微波料理盒，微波後即可享用焦痕鮮嫩的煎魚或雞腿排。

並且進駐誠品生活西門店的獨家櫃位，還有日本潮流服飾品牌WEGO，蒐羅日系街頭、復古古著到次文化搭配，是穿搭愛好者不容錯過的寶藏地點。

▲日本3COINS正式宣布進軍台灣市場，首間門市將於2026年8月進駐台北西門町「誠品生活武昌」。（圖／3COINS提供）
▲日本3COINS正式宣布進軍台灣市場，首間門市將於2026年8月進駐台北西門町「誠品生活武昌」。（圖／3COINS提供）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...