退休搬到鄉下是不少人的夢想，不過現實可能不是這麼理想，恩典法律事務所律師蘇家宏表示，自己看過很多退休後，從都市搬到鄉下的親友，結果都不太順利，像是夫妻從台北搬到花蓮，生活變得很不方便，丈夫過世後，妻子在花蓮沒有認識的人，想賣掉花蓮的房子也因為繼承人意見不同，難以賣出，蘇家宏也給想搬到鄉下退休的民眾8點建議。
賣掉都市房搬到鄉下 突發變故回不去
律師蘇家宏告訴《NOWNEWS》記者，退休搬到鄉下聽起來很浪漫，不過「現實很骨感」，他自己退休後應該還是會選擇現在居住的環境，不會搬到鄉下，因為看到太多不成功的故事。他的朋友夫妻退休後，嚮往到花蓮海邊享受好山好水，所以真的把台北的房子賣了，到花蓮買房養老，剛開始過得很愜意，但是過了3個月，發現一切都很不方便，兩人只能苦撐，更慘的是，丈夫突然過世，太太一個人在花蓮舉目無親，沒有親友在附近，想把房子賣掉，也因為房屋是先生名字，繼承人之間意見不同，很難把房子出售。
蘇家宏還有一位單身的親戚，在退休後把所有資產變現，到苗栗鄉下買房居住，原本想說可以開麵店維生，逃離台北匆忙的生活步調，沒想到苗栗的房子買了之後，發現當地麵店生意不好做，幾個月後只能認賠，把麵店收起來，回到台北打工，最後撐不住，只好認賠把苗栗房子給賣了。
退休移居鄉下8建議
蘇家宏也給想要退休後，從都市搬到鄉下養老的民眾，8點建議：
1、退休搬到鄉下，其實是一種「移民」：在退休後從都市搬到鄉下過生活，雖然都在台灣，但要當作移民來看待，許多事情不能靠想像，移民前要做足功課，要有決心才會成功。
2、建議在年輕時就搬到鄉下：蘇家宏有朋友在45歲時，就決定從台北搬到花蓮居住，在花蓮買了一塊地，蓋3層樓的房屋，現在已經超過15年了，全家都融入當地，過得很幸福愉快。反而不少失敗的案例，是退休後才搬到鄉下逐夢。
3、先實際試住鄉下，看看自己適不適合：與其用想像賣掉所有財產，就搬到鄉下，不如先在鄉下租一間房子，住個一兩年感受一下，住得習慣再決定是否定居。
4、退休時是否要賣房，要以理財的角度來看待：原則上，都市房產比較有價值，可以成為退休的依靠，因為房子還可以辦理「以房養老」貸款，或出租收益，對於老後的經濟有所幫助，都市房產相對具備較強的抗跌與增值能力，一旦全部賣掉，幾年後發現鄉下住不習慣想搬回都市，會發現當初賣掉的價錢，根本買不回來了。而且不動產未必都會增值，現在有許多「偏遠」的房產還沒有人會買，最後不只是都市房產買不回來，鄉下的房子也可能很難轉手。
5、退休要住在離醫院較近的地方：年紀大了，身體出狀況的機會增多，去醫院看病次數跟著變多，距離醫院的車程絕對比窗外有沒有山景更重要，雖然台灣的偏鄉醫療資源與交通都還算便利，但如果是一些慢性病、需要長期專業照護的身體問題，更要考慮醫療的便利性。
6、退休要住在家人朋友的附近：人是群居動物，就算科技再發達，還是會想跟親朋好友多見面，年紀大了，活動力不比年輕人，老友與親友如果能夠在相對距離近的地方，比較能夠常見面，生活才會更溫暖與快樂。
7、交通方便，退休後才能自由自在：在都市有許多大眾交通工具，就算老了不能開車，還是能自由自在到處玩，在鄉下就未必有如此方便的大眾交通，如果自己未來無法自己開車，生活環境就會受限了。
8、人生不一定要「退休」：很多人把退休當作人生目標，但有時候過度清閒反而會讓人提早失去生活重心。蘇家宏認為，要持續有活著的熱情，追尋你真正熱愛的目標和方向，人生就會充滿活力，就讓你的人生上半場與下半場都精彩。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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律師蘇家宏告訴《NOWNEWS》記者，退休搬到鄉下聽起來很浪漫，不過「現實很骨感」，他自己退休後應該還是會選擇現在居住的環境，不會搬到鄉下，因為看到太多不成功的故事。他的朋友夫妻退休後，嚮往到花蓮海邊享受好山好水，所以真的把台北的房子賣了，到花蓮買房養老，剛開始過得很愜意，但是過了3個月，發現一切都很不方便，兩人只能苦撐，更慘的是，丈夫突然過世，太太一個人在花蓮舉目無親，沒有親友在附近，想把房子賣掉，也因為房屋是先生名字，繼承人之間意見不同，很難把房子出售。
蘇家宏還有一位單身的親戚，在退休後把所有資產變現，到苗栗鄉下買房居住，原本想說可以開麵店維生，逃離台北匆忙的生活步調，沒想到苗栗的房子買了之後，發現當地麵店生意不好做，幾個月後只能認賠，把麵店收起來，回到台北打工，最後撐不住，只好認賠把苗栗房子給賣了。
蘇家宏也給想要退休後，從都市搬到鄉下養老的民眾，8點建議：
1、退休搬到鄉下，其實是一種「移民」：在退休後從都市搬到鄉下過生活，雖然都在台灣，但要當作移民來看待，許多事情不能靠想像，移民前要做足功課，要有決心才會成功。
2、建議在年輕時就搬到鄉下：蘇家宏有朋友在45歲時，就決定從台北搬到花蓮居住，在花蓮買了一塊地，蓋3層樓的房屋，現在已經超過15年了，全家都融入當地，過得很幸福愉快。反而不少失敗的案例，是退休後才搬到鄉下逐夢。
3、先實際試住鄉下，看看自己適不適合：與其用想像賣掉所有財產，就搬到鄉下，不如先在鄉下租一間房子，住個一兩年感受一下，住得習慣再決定是否定居。
5、退休要住在離醫院較近的地方：年紀大了，身體出狀況的機會增多，去醫院看病次數跟著變多，距離醫院的車程絕對比窗外有沒有山景更重要，雖然台灣的偏鄉醫療資源與交通都還算便利，但如果是一些慢性病、需要長期專業照護的身體問題，更要考慮醫療的便利性。
6、退休要住在家人朋友的附近：人是群居動物，就算科技再發達，還是會想跟親朋好友多見面，年紀大了，活動力不比年輕人，老友與親友如果能夠在相對距離近的地方，比較能夠常見面，生活才會更溫暖與快樂。
7、交通方便，退休後才能自由自在：在都市有許多大眾交通工具，就算老了不能開車，還是能自由自在到處玩，在鄉下就未必有如此方便的大眾交通，如果自己未來無法自己開車，生活環境就會受限了。
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