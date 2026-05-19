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▲ 高市警少年隊員警主動代購高鐵車票，並陪著忐忑不安的小雲回家。（圖／高市少年隊提供）

「玩累了記得回家，家裡有親人等著你」。少女小雲（化名）因隔代教養隔閡、生活中情緒欠佳等因素離家，家屬無奈不知所措報案求助。由於小雲自幼由祖母撫養長大，年邁的老奶奶因掛念孫女寢食難安，也擔心小雲離家期間因所費不多可能受困異鄉，或受騙受欺侮，所幸經高市警少年隊協尋及代購高鐵車票，讓小雲一路順利南下返家，送給家中引頸期盼的祖母最溫馨的母親節禮物。回顧協尋期間，高市少年隊在獲報後，為確保小雲安全，利用各種管道查訪，尋獲後除展現高度專業及耐心外，更透過頻繁交心談話，細心傾聽少女心聲，並從法律安全、家庭羈絆及未來生活等多面向進行引導。一步步緩解少女的焦慮，一句「玩累了記得回家，家裡有親人等著你」最終成功感化少女，欣然願意在母親節當天返家與家人團聚。在安排返程計畫時，警方發現小雲因身上現金不足，無力負擔返鄉交通費，考量小雲隻身在外停留愈久，潛藏的危害、風險愈高，本於為警與守護少年安全的初衷，高市警少年隊員警主動代購高鐵車票，並陪著忐忑不安的小雲回家，駐足門前的老奶奶一見到失聯多日的孫女平安歸來，積壓多日的焦慮瞬間化作淚水，祖孫兩人相擁而泣。奶奶也緊握員警雙手，激動感謝警方尋回視為心頭肉的孫女。高雄市政府警察局少年警察隊隊長陳仁正呼籲，青少年如因家庭、課業或人際因素產生情緒壓力，切勿以離家方式逃避問題，家屬亦應多關心孩子情緒變化與交友情形，適時給予陪伴與支持。如發現少年失聯或有偏差行為徵兆，可立即向警方或相關社福單位尋求協助，共同守護少年安全，避免憾事發生。