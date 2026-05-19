我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院今（19）日針對總統賴清德彈劾案進行投票表決，不過最終並未通過。對此，民進黨發言人林楚茵痛批，這場明知跨不過憲政門檻、注定失敗的彈劾案，是為了利用「會期保護傘」掩護涉嫌犯罪、正被檢調偵辦的高金素梅、顏寬恒、鄭天財、陳超明等自家立委，刻意避免被羈押。林楚茵痛批，這場鬧劇的罪魁禍首就是傅崐萁與黃國昌，在「傅黃體制」把持下，國民黨立委全被綁架、民眾黨立委自甘成為被摸頭的「小藍」。過去兩年，大藍小藍根本不在乎國家正常運作，接二連三踐踏正當議事程序。利用席次優勢，強推包括《國會相關法案》、《憲法訴訟法》及《財政收支劃分法》等高度爭議法案，甚至強行逕付二讀、協商過水、沒收程序討論。林楚茵表示，只要不是藍白中意的人選、不附和其干預司法獨立的言論，從司法院大法官、NCC委員、中選會委員、檢察總長到公視董監事等重要人事案，不論提名人選資歷多豐富、社會聲望多崇高，一律遭到封殺。針對立法院屢次創下「最長會期」記錄，林楚茵質疑，藍白立委一邊不認真開會，一邊又不斷延會，其背後動機是為了利用「會期保護傘」掩護涉嫌犯罪、正被檢調偵辦的高金素梅、顏寬恒、鄭天財、陳超明等自家立委，刻意避免被羈押。「傅黃體制」破壞國會議事、傷害民主憲政體制的惡行斑斑可考，竟還有臉譴責並彈劾賴總統。林楚茵痛批，這場明知不會通過的彈劾案，拖延了民生預算、阻礙了國家防衛、杯葛了政府人事，最終被犧牲的是全體人民的福祉，而國民黨立委葛如鈞，竟將「7成民眾使用免費AI工具」列為彈劾賴總統的理由之一，彈劾內容荒謬至極，完全就是「為亂而亂」的政治口水。