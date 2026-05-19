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立法院8日聯合通過7800億國防特別條例，刪除無人機相關項目，藍委馬文君也提案刪除今年度無人機5億經費，國防部長顧立雄說，無人機是建構不對稱戰略的重要項目，過去當然有排入年度預算，馬文君過去也提過，無人機是重要戰力，希望朝野支持無人機預算編列，能夠自主產製，「這對我們防衛韌性非常重要」。立法院今邀請行政院長卓榮泰和相關部會，報告保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案編製經過並備質詢。針對行政院長卓榮泰稱要再提軍購特別條例、追加預算、擴大年度預算3種方式補足4700億軍購預算，不過在野黨已經表態沒必要，顧立雄則表示，國防部現在正在檢討4700億的案項，有些可能會排入年度預算，也在思考是否追加預算，至於是否要提特別條例，也在思考範圍，但要等檢討後由行政院核定。至於馬文君提案刪除無人機5億預算，顧立雄說無人機的發展一直是建構不對稱戰略的重要項目，過去也是有排入年度預算，建立無人機的規模產業、強化防衛韌性，透過自主生產建立防衛韌性，這是非常重要的課題。顧立雄說，不管是年度預算或擺在特別預算的項目，都是為了達到這個目的，現在也在檢討後續無人機預算要怎麼編列，馬文君先前也提過，無人機是非常重要的戰力，還是預期朝野黨團能夠支持無人機編列，能夠自主產製，這個是從烏克蘭戰役可看到，這是對防衛韌性非常重要的項目。至於海鯤號119億預算也遭馬文君全數凍結，顧立雄說，現在最重要就是讓海鯤號的這一個海測能夠盡速完成。這是現在最主要的工作。