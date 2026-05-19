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▲髮基因推出官方Line線上「頭皮會客室」。（圖／翻攝畫面）

夏季高溫潮濕環境下，不少民眾更重視頭皮清潔與日常保養需求。專業頭皮養護品牌「髮基因」宣布攜手人氣YouTuber 丹妮婊姐擔任品牌好友，並推出「頭皮會客室」企劃，希望透過日常保養觀念與諮詢服務，協助消費者建立正確的頭皮護理習慣。髮基因表示，現代人作息不規律，加上頻繁吹整與造型習慣，容易影響頭皮清爽感受與整體舒適度，然而，過度追求強效去油或忽略頭皮保養，卻可能影響頭皮與髮絲整體狀態。此次擔任品牌好友的丹妮婊姐分享，自身過去也曾受到頭皮出油與髮根扁塌問題影響，尤其在高溫季節或長時間工作後更加明顯。她認為，頭皮與臉部肌膚同樣需要日常保養與適度調理，而非僅著重清潔力。丹妮婊姐同步分享日常使用「頭皮調理精華」作為日常頭皮養護產品之一，幫助維持頭皮清爽感與日常清潔後的保養需求。除了產品推廣外，髮基因也宣布於官方LINE帳號推出「頭皮會客室」服務。消費者可透過線上問答方式，初步了解自身頭皮狀況，並提供進一步與「真人」客服一對一諮詢與建議。髮基因提醒，相關產品屬一般頭皮與髮絲保養用途，並非醫療產品，實際使用感受仍因個人體質與使用習慣而異。諮詢內容主要提供日常養護建議，若有持續性頭皮不適或異常落髮情況，仍建議尋求專業醫療協助。為增加消費者互動，髮基因亦同步推出「品牌好友接力集點」活動，活動期間至9月19日止，民眾可透過指定消費與社群互動累積點數，參與抽獎與兌換活動。獎項包含韓國首爾來回機票、品牌周邊商品及購物金等，詳細活動內容將以官方公告為準。此外，髮基因也宣布自即日起陸續於好市多賣場限時展出，規劃於全台賣場依檔期輪流展售，希望讓消費者在日常採購時，也能接觸更多頭皮養護相關產品。髮基因表示，未來將持續透過通路合作與內容推廣，倡導「健康頭皮基底」概念，鼓勵消費者建立穩定且適合自身需求的日常護理習慣。