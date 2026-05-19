曾獲金馬影展觀眾票選前五名、引發無數影像創作者集體共鳴的傳奇動畫電影《酷愛電影的龐波小姐》，定檔於5月22日，由木棉花國際代理引進，全台 in89 豪華影城獨家搶先上映！
本片改編自同名漫畫，從黑白稿紙奔入彩色銀幕，VSinger 花譜獻唱主題曲，以熱血、幽默節奏展現對電影的深切熱愛，不僅細膩描繪幕後專業職人的日常與執著，更狠狠刺中所有幕後工作者的內心，「就算過勞也要全力奔跑，因為電影是感動、是現實、是生命；電影是夢想中的一切。」
對世界絕望才懂創作 瘋狂組合展開熱血冒險
《酷愛電影的龐波小姐》劇情講述喵萊塢首屈一指的製片龐波小姐，眼光精準、人脈廣闊，卻只對B級片情有獨鍾，讓身為電影宅的助理吉恩既崇拜又困惑。片廠日子起起落落，細節都要筆記備用，拍攝美女要適當裸露，片長90分鐘就嫌太多，試鏡千萬別睡過頭，預告務必讓觀眾上鉤。加班閒聊吃甜甜圈，龐波小姐靈光乍現，打造首部劇情長片，找來影帝復出兩肋插刀，搭配的女主角卻是菜鳥，還指名助理吉恩執導！波瀾萬丈的電影之路，就此展開！
片中深刻描繪了製作電影的酸甜苦辣，夥伴並肩挑戰的熱血、演技迸發的瞬間，以及在剪接室內面對斷捨離的心理糾結，「我們每天都對真實世界感到精疲力竭，但在實際拍片、剪片的那一刻，卻能感受到最純粹的快樂與有趣。」電影用繽紛的視覺手法，將這種「痛並快樂著」的矛盾情感具象化，讓不少業內人士看完直呼「這根本是在演我」。
現實中，不只電影創作者，大部分在社會裡謀生的人，都常常陷入對人生意義的迷茫，庸庸碌碌地爆肝、加班，有時甚至不知道自己到底在忙什麼。但因為「眼神沒有光」而被選中的機會還是存在，片中龐波小姐提到究竟什麼樣的人才有辦法創作？答案是「對世界不抱希望、在現實中傷痕累累的人。正因為現實太苦、太累、太令人疲憊，你只能選擇逃避、躲進自己親手打造的創作世界裡，而這樣的人才能創造出感動人心的作品。」
《間諜家家酒》、《莉可麗絲》幕後推手齊聚製作陣容
由新銳動畫工作室 CLAP 負責動畫製作，導演平尾隆之曾擔任現象級動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》第二季片尾曲導演；負責人物設定的足立慎吾，代表作更是近年紅透半邊天的《Lycoris Recoil 莉可麗絲》。
看過電影的觀眾紛紛表示「這部電影的演出、攝影及轉場非常接近真實電影感，超脫一般日本動畫的演出風格」、「在沒有任何心理準備的狀況下觀賞，就被簡單、純粹且強烈的情感衝擊，讓我哭得一塌糊塗」
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《酷愛電影的龐波小姐》劇情講述喵萊塢首屈一指的製片龐波小姐，眼光精準、人脈廣闊，卻只對B級片情有獨鍾，讓身為電影宅的助理吉恩既崇拜又困惑。片廠日子起起落落，細節都要筆記備用，拍攝美女要適當裸露，片長90分鐘就嫌太多，試鏡千萬別睡過頭，預告務必讓觀眾上鉤。加班閒聊吃甜甜圈，龐波小姐靈光乍現，打造首部劇情長片，找來影帝復出兩肋插刀，搭配的女主角卻是菜鳥，還指名助理吉恩執導！波瀾萬丈的電影之路，就此展開！
片中深刻描繪了製作電影的酸甜苦辣，夥伴並肩挑戰的熱血、演技迸發的瞬間，以及在剪接室內面對斷捨離的心理糾結，「我們每天都對真實世界感到精疲力竭，但在實際拍片、剪片的那一刻，卻能感受到最純粹的快樂與有趣。」電影用繽紛的視覺手法，將這種「痛並快樂著」的矛盾情感具象化，讓不少業內人士看完直呼「這根本是在演我」。
由新銳動畫工作室 CLAP 負責動畫製作，導演平尾隆之曾擔任現象級動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》第二季片尾曲導演；負責人物設定的足立慎吾，代表作更是近年紅透半邊天的《Lycoris Recoil 莉可麗絲》。
看過電影的觀眾紛紛表示「這部電影的演出、攝影及轉場非常接近真實電影感，超脫一般日本動畫的演出風格」、「在沒有任何心理準備的狀況下觀賞，就被簡單、純粹且強烈的情感衝擊，讓我哭得一塌糊塗」