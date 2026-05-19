美伊戰爭又有轉折？美國總統川普表示，由於「嚴肅談判」正在進行，將暫緩原定於週二對伊朗進行的軍事打擊。
美聯社報導，川普週一晚間在白宮表示，他原定對伊朗發動一場「非常重大的襲擊」，但將其推遲了，「目前看來非常有機會達成某種解決方案。如果我們能做到這點，而不用把他們炸得稀巴爛，我會非常高興。」
川普稱，美國在波斯灣的盟友請求他等待兩到三天，因為他們認為與伊朗達成協議已經近在咫尺，其中包括卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的領導人。
過去幾週以來，川普一直威脅伊朗若不達成協議，4月中旬達成的停火協議可能會結束，但達成協議的條件一直在變動。
川普此前並未透露過將在週二發動襲擊，也沒有提供計劃中襲擊的細節，僅在社群媒體上發文稱，他已指示美軍「做好準備，一旦未能達成可接受的協議，隨時聽候命令對伊朗發動全面、大規模的攻擊」。
在川普發文後不久，伊朗國家電視台在其新聞跑馬燈和X平台上稱此舉是基於「恐懼」的「撤退」。
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川普稱，美國在波斯灣的盟友請求他等待兩到三天，因為他們認為與伊朗達成協議已經近在咫尺，其中包括卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的領導人。
過去幾週以來，川普一直威脅伊朗若不達成協議，4月中旬達成的停火協議可能會結束，但達成協議的條件一直在變動。
川普此前並未透露過將在週二發動襲擊，也沒有提供計劃中襲擊的細節，僅在社群媒體上發文稱，他已指示美軍「做好準備，一旦未能達成可接受的協議，隨時聽候命令對伊朗發動全面、大規模的攻擊」。
在川普發文後不久，伊朗國家電視台在其新聞跑馬燈和X平台上稱此舉是基於「恐懼」的「撤退」。
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