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對不少東南亞民眾來說，炎炎夏日最期待的感官盛宴，莫過於品嚐金黃濃郁、香氣強烈的「水果之王」——榴槤，上週在越南胡志明市的一家在地超市前湧現了驚人的人龍，這群饕客頂著酷熱的高溫，不畏烈日排隊，為的就是參加由越南頂尖農產品出口商首度舉辦的「榴槤吃到飽」活動。根據越南媒體《青年報》（Thanh Nien）與《勞動者報》（Nguoi Lao Dong）報導，這場在越南國內極為罕見的大型榴槤自助餐盛會，是由知名農業出口集團 Vina T&T 主辦。消費者只需支付 199,000 越南盾（折合約 7.55 美元，約新台幣 245 元）的親民價格，就能在一個小時的時限內，無限量暢吃名震越南的「Ri6 榴槤」。為了滿足現場如潮水般湧入的榴槤愛好者，主辦單位做足準備，足足運送了一公噸（1,000公斤）的新鮮榴槤至現場。這些飽滿的果實全部由越南的水果重鎮——湄公河三角洲（Mekong Delta）產地直送，確保每一位食客剝開的都是最精華、最綿密的新鮮果肉。「我個人非常迷榴槤，這一個小時的挑戰，我估計自己能吃下兩到三整顆！」現場饕客黃英俊（Hoang Anh Tuan，音譯）受訪時興奮地表示。他指出，這種吃到飽的行銷模式在越南非常新鮮，不僅讓愛好者大飽口福，更重要的是，它提供了一個更親民的平台來推廣區域特色農產品，縮短了產地與消費者的距離，給予在地辛勤耕作的越南農民最直接的實質支持。事實上，「榴槤吃到飽」的風尚近年來在東南亞各大榴槤盛產國早已蔚為風潮。在泰國和馬來西亞，許多高級酒店和旅行社甚至會與當地的觀光果園深度合作，推出結合產地採摘與現場暢吃的「榴槤主題旅遊套裝行程」。如今，這股將精緻農業與消費觀光結合的精準行銷，也正式吹進了越南。隨著越南「Ri6 榴槤」在國際水果市場上的名聲與外銷量日漸響亮，這類「水果之王」的在地狂歡派對，勢必將成為東南亞夏季最不容錯過的生活風景之一。