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安地斯病毒致死率30%至50% 疾管署：跟國內型別不同

基隆昨（18）日晚間傳出出現漢他病毒個案，基隆市長謝國樑今（19）日上午召開記者會說明。而新北衛生局公布，一名林口區40歲男性，因在基隆工作地打掃遭咬傷，至醫院就醫通報採檢確診漢他病毒。疾管署提到，個案為漢他病毒首爾型，但至今並沒有報告顯示人傳人。針對漢他病毒新北、基隆個案，疾管署防疫醫師林詠青說，40歲個案近期沒有國內外旅遊史，在4月7日被老鼠咬傷後，5月2日發病，也就是將近一個月的時間才發病。經過治療，個案預計今日可以出院。林詠青說明，今年台灣確診漢他病毒個案皆為「首爾型」，包括今日公布的病例。他說，台灣主要也以首爾型別，潛伏期約2至4週，致死率約1%；引起症狀較為輕微，包括發燒、畏寒、四肢無力、腹瀉等相關症狀，或是呼吸喘、多重器官衰竭等，且目前沒有報告顯示會人傳人。林詠青表示，新北個案症狀較輕微，目前醫院相關支持性處置也恢復得還不錯。而這名病患是「漢他病毒出血熱併腎症候群」，較不會有後遺症，但復原期可能要到幾個月才能完全恢復。至於先前國際郵輪的「安地斯病毒」症候群，不同於國內的型別，林詠青說，國際評估致死率30%至50%，且是會有肺部受到損傷等後遺症。不過，國內目前老鼠檢出漢他病毒陽性率。疾管署副署長曾淑慧說明，一直都有針對各大機場、港口進行相關監測，陽性比例約3%至5%。而這兩處是非常重要的漢他病毒防治據點，會要求加強鼠類防治，若發現陽性率變高，則會需要更強力的措施。曾淑慧說明，中央並未針對地方社區進行監測，主要以機場跟港口。