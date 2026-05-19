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馬英九基金會人事風波再延燒，基金會昨發出聲明，直指三人調查小組成員之一的李德維承諾5月21日出席董事會報告調查結果；但李德維秒打臉稱不太可能完成報告，希望等報告完成後再開。基金會今（19）批評，李德維發言反覆無常，言而無信，令人遺憾，更稱調查結果時間寬延到5月27日是最後底限，若無法提出報告，馬英九將委託代理執行長戴遐齡、律師、會計師和協助調查的國安會前秘書長金溥聰召開記者會，詳細說明始末。馬英九基金會昨發出聲明，稱本會處理前員工蕭旭岑、王光慈違反基金會內部紀律，涉嫌侵占、背信等罪乙案，3月27日三人調查小組成立後，至今仍遲遲未能提出調查報告；馬英九致電後，薛香川、尹啟銘都未接電話，只聯繫上李德維，而李承諾5月21日將出席董事會，並通知另外2人一起出席，並承諾提出報告調查結果。不過李德維昨則否認，他是接到馬辦來電，稱其他董事同意21日開董事會，所以他表示都配合，但基金會聲明卻向他單方面承諾21日開會，「這與事實有誤差」，更說還有其他人要約談，5月21日要提出報告不太可能，因此通知基金會，建議等報告完成再開董事會。馬英九基金會今再發出聲明，批評李德維5月15日親口對馬英九董事長承諾5月21日可以提出調查報告，現又另找理由改口無法如期完成，言而無信，令人遺憾，三人小組調查蕭旭岑、王光慈涉嫌背信侵占案，至今已近兩個月，本基金會曾多次催促調查小組針對本會所提供的三位人證和涉嫌的物證資料深入調查其真實性，但三人小組至今卻只約詢調查本基金會二位人證，還另約詢戴遐齡執行長。約詢中所提的問題和本會所提供的相關事證並無太大關聯，大多只圍繞在馬董事長的身體健康打轉。基金會聲明更指，因調查三人小組召集人薛香川昨日告知本會，調查結果已近尾聲，希望能再寬延一段時間。加上基金會前員工蕭旭岑今日也呼籲要盡早完成調查報告。馬英九董事長因此認為調查工作不應再被各種藉口刻意拖延，應盡速完成，所以決定將調查小組提出調查結果的時間，從5月21日寬延到5月27日，作為最後的底限。聲明續道，如調查小組仍藉故拖延無法提出報告，馬英九將委託代理執行長戴遐齡，在基金會委託的律師、會計師及協助調查的國安會前秘書長金溥聰等人的陪同下，召開記者會，詳細說明整個事件的前後始末及一切相關事實，讓真相大白，以昭公信。