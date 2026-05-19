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酸沈伯洋「別重新發明輪子」 研考會主委殷瑋：市府每天都在做

黃揚明：肯定「前市長」馬英九政績

民進黨台北市長參選人沈伯洋團隊傳出有一套「市民之槌」AI工作流程，分析了台北市1999市民熱線逾300萬筆資料，揪出民怨最高的議題來專攻市政，也爬梳不分藍綠白議員歷年質詢關切的議題，成為他擘畫「全民市長」政見藍圖的重要參考。對此，資深媒體人黃揚明今（19）日狠酸，此舉肯定了馬英九在台北市長任內率先啟用市民陳情熱線的政績，「台北市長蔣萬安連任後，可以邀請沈團隊的成員加入研考會。」沈伯洋表示，「市民之槌」系統的運作流程包括統計分析，再融入各地議員意見後進行區域差異分析，台北每個區域的痛點存在差異，有些地區著重環境相關議題、噪音或河川整治等。未來在面對地方時，可以清楚向市民說明已掌握的問題，進一步詢問還有何需要解決的事項，以提高溝通效率。然而台北市研考會主委殷瑋指出，市府早已透過1999系統進行類似分析。市政府每次、每天、每周都持續用大數據評估陳情內容與分類，據以制定市政做法，因此沈伯洋的做法不過是將既有事項重新包裝，如同先前的「無限城論壇」概念。他勸沈伯洋「不要再重新發明輪子，也不要關起門來重新造一輛車子」。黃揚明今日也在臉書發文表示，沈伯洋這舉措正是肯定了國民黨前台北市長馬英九2005年1月率先啟用市民陳情熱線的政績(後續郝市府、柯市府均延續並優化)，「沈伯洋做的是理解市政議題的好事，蔣萬安連任後，可以邀請沈團隊的成員加入研考會。」