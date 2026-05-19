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總統賴清德明日520將就職滿2週年，立法院會今（19）日舉行賴清德彈劾案的記名投票表決，藍白同意票共計56票、綠營反對票則有50票，未達三分之二門檻，該彈劾案宣告失敗。對此，民進黨立委張雅琳大嘆，國會繼續亂、國家無法進步，被拖累的就是台灣人民的生活。立法院會今日上午10時進行賴清德彈劾案記名投票，朝野甲級動員應戰。投票結果出爐，贊成56票、反對50票、無效票0票，未達全體立委三分之二人數以上，也就是至少要76票才可進入下一階段，因此會議主席江啟臣宣告不通過。張雅琳表示，國民黨主席鄭麗文講了八百次要朝野和解，不要內鬥內耗，然後轉頭國民黨提彈劾總統，「這是哪門子的追求朝野和解」？就在投票的同時，行政院提出富國強民的長照3.0、AI建設、均衡區域發展等重大政策。「誰在做事，誰在消耗國家，一清二楚。」張雅琳痛批，藍白可以繼續瞎掰辯駁，但行動勝於雄辯，讓國會繼續亂、讓國家無法進步，被拖累的就是台灣人民的生活。