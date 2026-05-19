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AI大改造推動重組

員工不滿「AI for Work」的調整，群起反彈

臉書母公司Meta週一發給員工的內部備忘錄顯示，公司準備在週三裁掉10％的員工，並預計今年稍後將進行進一步的裁員，全球人力精簡將伴隨新一輪組織調整，目標是改善公司的AI工作流程。根據《路透社》報導中揭露的備忘錄內容，Meta人力資源主管蓋爾（Janelle Gale）告訴員工說，除了裁員外，公司計劃將7000名員工調動到與AI工作流程相關的新計畫，並取消部分管理階層職位。蓋爾表示，許多組織領導者將宣布組織調整，當這些調整進行時，將把AI原生設計原則融入新的組織結構。現在許多組織已進入可採用更扁平化結構的階段，使用更小的團隊以更快地行動並擁有更多自主權。Meta發言人拒絕對《路透社》披露的裁員計劃置評。Meta今年推動全面改造，正在大幅增加對AI的投資，希望將AI代理人（AI agents）置於產品與內部工作方式的核心。整體而言，裁員與調動將影響Meta約20％的員工。伴隨著裁員與組織調整，蓋爾在稍早的備忘錄中表示，公司已關閉了另外6000個招聘職缺。截至今年3月，Meta總共有7萬7986名員工。這也反映出今年美國大型企業，尤其是科技業，普遍出現的AI裁員潮。這些變化在Meta員工間引發反彈，他們在公司辦公室張貼傳單，並在內部通訊平台Workplace上發文表達憤怒。超過1000名員工已聯署請願，反對公司安裝滑鼠追蹤軟體，這些追蹤軟體是用來訓練Meta的AI模型，以模仿人類與電腦互動的方式。另有員工公開與公司領導階層爭執，批評高層漠視滑鼠追蹤技術的隱私疑慮。近一個多月期間，許多員工在Workplace上回覆高層貼文時，使用大象圖片，要求他們正視裁員這個「房間裡的大象」。