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▲小鹿文娛集團旗下位於鼓浪嶼世界文化遺產核心區域的「坊間行舍·鼓浪嶼」（圖／小鹿文娛提供）

「島內遷徙·全年最低」券張6張7200元 單張可住台北、花蓮、台南分館

▲小鹿文娛旗下也有日本大阪的「FAWN HOTEL」，透過購買「臺日輕奢·漫遊無界」1萬800元套票可入住。（圖／小鹿文娛提供）

桃禧飯店集團「聯合住宿券」 2200元住北、桃多家假日酒店

吃到飽券下殺8折 平均單張1050元

▲桃禧飯店集團推出「聯合住宿券」，一套五張，每套1萬1000元，等於每張面額為2200元，可入住桃園機場假日酒店等分館。（圖／桃禧飯店集團提供）

「2026 TTE臺北國際觀光博覽會」將於5月22日至5月25日於臺北世貿中心登場，各旅宿業者推優惠住宿。小鹿文娛表示，此次推出年度兩大熱銷套票，適用全臺、日本大阪及中國鼓浪嶼超過20個館別，其中「島內遷徙·全年最低」共6張7200元套票，共6張，最低每張每晚1200元，雙人可入住路境行旅花蓮站前館、路徒行旅花蓮東大館、路徒行旅台南成大館等。桃禧飯店集團也推出聯合住宿券最高下殺41折、餐券最高則下殺42折起，最低2200元雙人可以入住臺北車站智選假日酒店、桃園智選假日飯店、桃園機場假日酒店。小鹿文娛集團旗下位於鼓浪嶼世界文化遺產核心區域的「坊間行舍·鼓浪嶼」，以「日常停駐、旅途歇腳」為理念，打造專屬島嶼的慢旅體驗。本次可透過「臺日輕奢·漫遊無界」1萬800元套票入住，使用2張住宿券即可兌換尊享套房。酒店融合臨海南洋建築院落與工藝美術風格，並揉合在地Amoy Deco美學，呈現富文化底蘊的空間氛圍；全館規劃85間客房，以大地色系與原木材質營造溫潤舒適感，部分房型還串聯私人庭院。想搶更低優惠，建議購買小鹿文娛「島內遷徙·全年最低」7200元套票，每套6張，平日可入住交通便利的「路境行旅 花蓮站前館」、寵物友善的「路徒行旅 花蓮東大館」、鬧中取靜附早餐的「路境行旅 花蓮大同館」，還有「一起一起 花蓮中山館」、「偵探寓所 花蓮林森所」、「路徒行旅台南成大館」，透過套票搭配抵用機制，甚至可以平日四人入住家庭房每晚最低千元起。小鹿文娛提到，延續品牌「好玩有趣」精神，透過創意旅宿與靈活票券設計，打造充滿探索感的旅行體驗。旅展期間購買套票即贈500元抵用券，搭配「現金抵用放大術」可靈活折抵房價；現場同步推出「FAWN開玩通行證」，凡購買住宿券即贈價值2600元體驗金，主打「歡樂1+1自由選」，可任選一種主題房型搭配一項小鹿商品或餐食券。桃禧飯店集團則表示，僅在實體旅展現場推出的「聯合住宿券」，一套五張，每套1萬1000元，等於每張面額為2200元，旅人可持一張至三張入住集團旗下五館酒店，持一張券可入住臺北車站智選假日酒店、桃園智選假日飯店、桃園機場假日酒店，以臺北車站智選假日酒店為例，最貴旺日可達5400元，憑券折扣約41折，堪稱最為超值。桃園機場假日酒店最貴旺日可達4500元，憑券折扣約49折。持兩張券可入住桃園喜來登酒店，最貴旺日約為7000元，憑券折扣約63折。餐券則有「平日自助百匯餐券」，主推桃園喜來登酒店「優廚西餐廳」及台北八里福朋喜來登酒店「The Mesh Kitchen」兩家全日自助餐廳，原價7788元，展場特別推出買五送一專案，相當於六張券折扣後為6300元，下殺8折。每張券張特價1050元，可於平日周三至周五午或晚餐一客或是The Mesh Kitchen周一至周四晚餐、周五午或晚餐一客。另外，桃園機場的桃園喜來登酒店也獨家推出線上旅展優惠組合，「雅緻客房平日雙人住宿券」原價1萬1000元，限時下殺4折，每張4400元，憑券訂房再享早餐買一送一。