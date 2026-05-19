我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣大哥大年度「mo幣多會員日」將於5月20日凌晨0點開跑，限時24小時祭出最低3折起優惠，吸引會員趁勢下單搶回饋。（圖／業者提供）

台灣大哥大momo「mo幣多會員日」

活動日期：

活動對象：

登入方式：

優惠內容：

Apple優惠

▲foodpanda推出520相關外送優惠與活動，瞄準情人節聚餐、甜點飲品與一人療癒商機，讓消費者在家也能輕鬆享受美食。（圖／業者提供）

foodpanda優惠碼折扣

活動日期：

優惠內容：

PChome 24h購物520送禮指南

活動日期：

優惠內容：

▲PChome 24h購物迎接520網路情人節，推出三大預算區間送禮指南，涵蓋3C家電、美妝香氛與質感生活用品等選項。（圖／業者提供）

520網路情人節將至，電商平台與外送服務同步推出限時優惠，從Apple商品、Samsung手機、黃金，到外送折扣碼都有促銷。實際查看，最優惠商品，在台灣大哥大momo「mo幣多會員日」有iPhone17至少可以省2千元，但需要是「mo幣多會員」才能擁有購買資格。另外，foodpanda有提供專屬優惠碼【爽爽送】最多還能再折100元。5/20凌晨0點至23:59，限時24小時。限2026年5月15日含以前，已申辦「mo幣多專案」且專案已生效的用戶，並且仍在專案綁約期間內。符合資格者於5月20日活動當天，必須使用申辦「mo幣多專案」時提供的momo會員編號登入momo購物網，才能參加活動。百項商品最低3折起，優惠品項涵蓋Apple、Samsung、OPPO、vivo、黃金、精品、家電、美妝與生活用品。Apple指定機型及配件享會員獨享價9.3折，包含iPhone 17系列、MacBook Neo、MacBook Air、Mac mini等商品，整點再限量加贈Apple原廠巧控滑鼠。Samsung Galaxy S26 Ultra下殺至31430元，現省超過1萬元；Galaxy S26系列同步下殺7折。OPPO、vivo熱門機款最低萬元有找。黃金商品也加入520優惠，周大福「吉伊卡哇」聯名黃金擺件93折，Just Gold鎮金店黃金小金豆86折。活動當日momo消費累積金額最高前10名「mo幣多」會員，最高可獲得價值近20萬元的1兩純金「黃金mo幣」；消費滿5000元還可參加「黃金mo幣夾夾樂」iPhone17 256G：原價29900元，會員日特價27807元。iPhone17 Pro 256G：原價39900元，會員日特價37107元。APPLE iPhone17 Pro Max：原價44900元，會員日特價41757元。iPad Air M4 11吋 128GB WiFi：原價19900元，會員日特價18507元MacBook Neo 13吋 A18 Pro 8G/256GB：原價19900元，會員日特價18507元。即日起至6/9；部分pandapro、生鮮雜貨、外帶自取活動至5/31。美食外送指定餐廳輸入優惠碼【爽爽送】，滿400元最高折100元、滿320元最高折80元、滿260元最高折70元。pandapro指定餐廳滿299元輸入【美食一擊棒】享85折，最高折45元。生鮮雜貨指定店家滿799元輸入【雜貨一擊棒】最高折80元。外帶自取指定餐廳也有5折起、8折起及滿額折抵優惠。即日起至5/24、5/25推出520網路情人節送禮指南，依預算分為「500元～1,500元」、「1,500元～5,000元」及「5,000元至10,000元以上」三大區間。主打巧克力與甜點禮盒，Ferrero Rocher金莎臻品甜點24粒裝特價399元，Schokolake巧克力雲莊經典禮盒16入特價1,288元。鎖定香氛美妝，Jo Malone香水100ml特價2,311元，Dior癮誘粉漾潤唇膏特價999元。則主打質感小家電，Dyson Supersonic Travel HD19隨行吹風機特價10900元，Honeywell貓咪UVC殺菌抗敏空氣清淨機特價15900元。