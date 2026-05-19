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全球金價強勢上漲，泰國正面臨「黃金熱」後遺症，泰國黃金價格19日開盤上漲150泰銖，面對本幣走強對出口與觀光產業可能造成的衝擊，泰國政府與央行已開始討論對實體與線上黃金交易課稅，試圖為這波由黃金帶動的資金潮降溫。彭博報導指出，泰國央行與財政部曾針對黃金研議，是否針對透過各類線上平台、以泰銖結算的黃金買賣徵稅。知情人士透露，若新稅制上路，可能排除以美元計價、在期貨市場進行，或透過實體店面購買的交易，由於泰國經濟高度依賴出口與觀光，業界紛紛呼籲央行加強干預，以避免本幣過強侵蝕國際競爭力。在市場層面，黃金價格仍持續受到地緣政治與利率預期影響。泰國黃金商公會公布，19日黃金價格開盤上漲150泰銖，黃金飾品售價升至每泰銖重量71,200泰銖，金條賣出價達70,400泰銖。市場分析指出，中東局勢緊張、美國利率政策不確定性與國際油價上漲，使資金持續流向黃金等避險資產。雖然近期金價波動劇烈，18日曾下跌200泰銖、15日更單日重挫850泰銖，但整體避險需求仍維持高檔。黃金在泰國社會具有深厚文化與經濟地位，從佛寺裝飾、婚禮贈禮到家庭儲蓄，黃金都是重要資產。泰國人均黃金購買量甚至高於中國與印度，且約半數交易已轉向線上平台，使交易更即時且無時差。當投資者賣出黃金並將美元收益兌換為泰銖時，對本幣需求隨之上升，成為推升匯率的重要力量。