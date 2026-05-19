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台中大里垃圾掩埋場堆置高達40萬噸垃圾，市府環保局為此砸下3億元籌建「SRF（固體再生燃料）廠」，盼將垃圾轉化為燃料棒替代燃煤。然而，這項綠能政策，市議員李天生質詢指出，地方深感二次污染疑慮，且該計畫耗資巨大、業者接受度仍有變數，強烈主張市府應向使用業者收費，並加碼回饋地方居民。李天生表示，大里垃圾掩埋場目前堆置垃圾量龐大，市府雖推動兩項計畫協助解決，包含花費1億3,000萬元啟動打包減量計畫改善景觀，以及引進3億元的「SRF設置計畫」，但即便兩案並行，預估仍需耗時7年半才能完全移除。李天生強調，若上游的廢棄物分類不夠嚴格，或收購工廠的燃燒設備不佳，SRF燃料棒在燃燒過程中恐產生戴奧辛、重金屬及空污等二次污染。此外，該計畫經費高達3億元，試運轉結束後仍需續編經費，負擔沉重。由於製成燃料棒具備經濟價值，他要求市府考慮向業者收費，並提高大里在地的地方回饋金。對此，環保局長吳盛忠說，SRF廠目前正進行機械組裝，預計今年7月試運轉，每日可處理150公噸垃圾。針對污染疑慮，吳盛忠強調該廠採歐規設計及壓縮處理，過程中「只有壓縮、沒有燃燒行為」，因此絕無二次污染問題。在地方回饋方面，大里垃圾掩埋場目前每年已有890萬元回饋金，因應SRF廠設置，明年度將再增加56萬元回饋地方。市長盧秀燕表示，SRF支出確實龐大，且發熱效益不如石油或瓦斯，目前各地方政府的推動反應普遍不佳。不過，盧秀燕強調這屬於政府的環保去化政策，「雖然花錢，但是能解決垃圾問題」。目前市府免費提供燃料棒給業者使用，並有輔導業者配合，預計去處沒有問題；至於未來是否調整為收費模式，因目前市場「有行無市」，市府將會再行研究。