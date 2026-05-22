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AI浪潮來襲，產業一舉一動牽動股市神經。台北國際電腦展（COMPUTEX2026）即將在6月開幕，這場年度盛會成為國際焦點。此外，AI三巨頭輝達執行長黃仁勳、英特爾執行長陳立武、超微執行長蘇姿丰皆會來台，其中，超微執行長蘇姿丰在其他兩位抵台之前「先行開講」，參加5月22日由《天下雜誌》舉辦的論壇，並進行一場高峰對談，先為COMPUTEX2026進行暖身。天下雜誌指出，作為帶領AMD絕地反擊、預言50年一遇技術革命的傳奇領導者，蘇姿丰將解構AI浪潮下的戰略、技術革命與算力佈局，進行一場「願景與實踐」的深度對話。5月19日在上海舉行的2026AMDAI開發者日，蘇姿丰在開幕儀式上登臺演講，談到了AMD在大中華區的進展和規劃，並預測2030年全球將有50億人每日使用AI。業界分析，台灣在AI發展中的地位無庸置疑，甚至可以說是全球受惠AI最大的地方，AI巨頭齊聚背後代表的是對台灣AI戰略資源，包含先進製程、先進封裝產能的渴求，預計COMPUTEX時AI巨頭們將在台灣擦出全新火花。