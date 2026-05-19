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監察院今公布新的財產申報資料，台中市長盧秀燕名下持有價值超過1300萬元的黃金存摺；副市長賴淑惠還有高達2.48億元的存款，引發關注。市議員問她如何將投資心法套用在治理台中？盧秀燕笑回「我這是最笨的理財法，政府理財如果像我就慘了！」依據監察院今（19）日公布的申報內容，盧秀燕整體財產配置偏向穩健保守，但名下總值高達1308萬5118元的黃金存摺特別引人注意；副市長賴淑惠財力更是驚人，名下有2.48億元存款，且零負債。台中市議員林祈烽今（19）日質詢時表示，盧秀燕投資眼光獨到，近幾年金價大漲，財產總額也大漲，引起市民好奇，市長如何將投資心法套用在治理台中？盧秀燕笑回「我這是最笨的理財法」！她表示因為工作太忙，平素理財都是「跟著公家走」，2、30年前剛進立法院財政委員會，政府開始推出黃金存摺，她就想「買一點看看」，之後一直放著沒動，直到這幾年金價波動才出現漲幅。林祈烽認為，增幅500多萬元的意外收益很不容易，能否套用在市政上？盧秀燕秒回「我覺得不是一個好辦法」！黃金存摺沒有每年配息、20年才漲這麼一次，政府的理財應該更靈活，不能一筆錢等了20年，「這是最不好的理財方法」、「如果像我這樣就慘了！」至於賴淑惠半生擔任公務員，卻有兩億多元的存款，盧秀燕透露「她的家庭環境非常好，家裡是望族嘛！」