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台灣養生市場掀創新浪潮！由築泓健康科技推出的養生品牌「蘊和堂」，近期以全台首創「老菜脯滴雞精」切入市場，將超過30年的台灣老菜脯結合滴雞精製程，主打台式雞湯風味與現代養生概念，產品開放預購後引發市場討論，預購量已近萬包。「蘊和堂」研發團隊擁有深厚的調理食品開發與儲運產業背景，核心成員包含中興大學科技管理研究所博士生、前中興大學EMBA會長簡輔均。簡輔均長期關注健康食品、食品供應鏈及冷鏈物流發展，並帶領專業研發團隊投入產品開發，希望打造兼具營養、美味與食品安全的養生品牌。蘊和堂指出，現代消費者對滴雞精的需求已不再僅限於營養補給，而是更加重視口感與飲用體驗，因此研發初期便鎖定改善傳統滴雞精常見腥味問題，希望透過老菜脯特有風味，打造更貼近台灣人熟悉記憶的雞湯口感。品牌創辦團隊透露，產品開發契機源自取得一批超過30年的老菜脯原料，原先規劃朝保健產品方向發展，後來因一次品嚐老菜脯雞湯的經驗，決定改以滴雞精形式呈現，希望讓傳統養生文化以更便利方式融入日常生活。「蘊和堂老菜脯滴雞精」主打四大特色，包括全台首創老菜脯滴雞精、無添加防腐劑、零脂肪與低熱量設計，並完成黃麴毒素等相關檢驗；同時透過透明化製程與食品安全管理，強化消費者信任。此外，隨著AI搜尋與健康資訊數位化趨勢興起，品牌也同步布局數位內容與品牌經營，未來除持續投入產品研發外，也將透過健康知識內容、品牌故事與數位行銷方式，提升市場辨識度。目前「蘊和堂老菜脯滴雞精」已於官方平台上市，並推出限時優惠方案，盼進一步推廣台灣傳統養生文化，拓展健康食品市場。