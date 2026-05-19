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英特爾正在崛起？執行長陳立武近日接受外媒訪問時強調，英特爾的晶圓代工業務是美國的 「國家寶藏」。他還指出，在AI熱潮的推動下，英特爾代工業務正吸引大量外部客戶，不僅自家18A製程良率大幅提升，下一代14A製程更將有望與台積電同步競爭。他昨日接受《CNBC》訪問時表示，代工業務非常重要，是「國家級資產之一」，也是英特爾復興策略當中最昂貴、最關鍵的一環。英特爾工廠過去主要生產自家晶片，如今則希望替外部客戶製造半導體，同時協助重建美國先進晶片產能。陳立武指出，目前在實現晶圓代工、協助重建美國產能的目標上，已開始取得實質進展，並特別點出英特爾先進18A製造製程的改善，這項技術一直被投資人視為檢驗英特爾能否反敗為勝的關鍵指標。他直言，當他剛接掌公司時，18A製程的狀況「並不好」，但在他親眼見證轉變，目前的進展已經超出預期，「業界最佳實務標準是看到良率每月提升7%或8%，而現在我正看見這樣的成果。」他說，這些技術的改善已經開始吸引客戶的興趣。隨著英特爾製造技術的推進，他透露有愈來愈多潛在客戶前來接觸，洽談採用其晶圓代工服務。英特爾今年下半年將獲得多個晶圓代工客戶的投片承諾。「多個客戶目前正與我們密切合作，我們非常期待為他們提供服務。」展望未來，陳立武還強調，專為外部客戶設計的最先進14A製程。該製程預計於2028年進行風險試產，並於2029年進入量產，時間表將與台積電的A14製程技術完全同步，並將與台積電同步競爭，陳立武說，這將是一項非常重大的突破，並透露目前英特爾14A製程已有多個客戶參與。此外，他提到，英特爾正成功將自己定位為台積電的可靠替代方案，準備在AI時代迎接長期的業務成長。