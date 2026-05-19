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從外省族群到身分認同 台灣不斷在「內部找敵人」

蔡英文經典名言助陣！反對以「愛台」之名互相驅逐

美國總統川普（Donald Trump）日前一句「不希望有人走向台獨」，加上台北101董事長賈永婕在節目中脫口「不要當台灣人就離開」，接連引爆政治論戰。對此，作家「漂浪島嶼」感嘆，台灣一直在尋找內部敵人，更諷刺的是，有些祖輩遭到滾出去羞辱的外省後代，竟成為新的驅逐者，用台灣認同作為新的切割。漂浪島嶼回顧，1949年國民政府來台後，大量外省族群長期遭受「外省豬」、「大陸仔」等羞辱與排斥聲浪，但這些人後來逐漸在台灣落地生根，不論是參與戰爭、防衛台灣，或投入基礎建設與社會發展，都已成為台灣社會的一部分。漂浪島嶼認為，過去針對外省族群的驅逐語言雖逐漸消失，但如今卻換成以「台灣認同」作為新的區隔符碼；更諷刺是，有些祖輩遭到滾出去羞辱的外省後代，成為新的驅逐者，用台灣認同作為新的切割。漂浪島嶼進一步指出，台灣歷史從清代移民、原住民土地爭議、日本殖民統治，到戰後國府來台與228事件，其實一直伴隨著身分認同與族群對立。台灣不斷易主，一直在尋找內部敵人，進行切割與驅逐，甚至繼外省老芋仔之後，新進又開始針對中國配偶，進行「認同檢查」。對於當前台灣內部的認同論戰，漂浪島嶼強調，在民主社會中，「認同無罪、思想無罪」，無論支持台獨、支持統一、認同中華民國或台灣主體，都應是人民自由選擇，唯一有罪就是實施脅迫叛亂。他提到，這也是過去推動廢除刑法100條，不該將「認同台獨」視為思想犯，並且判罪懲罰，現今只能針對著手實施叛亂進行法律懲處。漂浪島嶼也引用前總統蔡英文2016年的經典名言：「我當總統一天，沒有一個人必須為他的認同道歉！」如今蔡英文卸任，現在不只區分認同心理，還加入「愛台」表現，但是每個人對愛台，有著不同想像與模式，反而變成新的政治切割工具。最後，漂浪島嶼感嘆，當「外省豬滾出去」消失後，「不當台灣人就走」卻成了新的社會界線，台灣也再度陷入認同對立與內部分裂。他直言，政黨往往能坐收漁翁之利，「以愛為名、因分得利」，而最令人擔憂的是，台灣明明知道外部局勢危險，卻前仆後繼集體跳坑，甚至祖輩蒙羞過，後輩又再複製。