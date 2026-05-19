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川習會後美國總統川普接受專訪時，針對台灣問題明確表示，不希望看到有人走向獨立。對此，總統賴清德17日回應，政府將全力捍衛中華民國現狀，因此「沒有台獨問題」，重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣的前途必須遵循全體人民的意志，這才是全民最大共識，引發熱議。對此，成大教授李忠憲昨（18）日在臉書曬出妻子看完《德國之聲》（DW）記者報導後所繪製的圖，可見台灣在統獨光譜中非常接近統一，喊話眾人看清局勢。李忠憲18日在臉書曬出妻子、現任虎尾科技大學財務金融系副教授李竹芬教授看完《德國之聲》（DW）記者報導後所畫出的圖，可見《德國之聲》觀點下的台灣讓人感覺離獨立很近，但其實台灣真實位置非常接近統一，只和香港差一點點。李忠憲指出，包括台灣清華大學榮譽講座教授、日本學者小笠原欣幸及《鏡報》主筆陳嘉宏都有類似看法，認為台灣只有「維持現狀」和「被統一併吞」的兩個選擇；因此，他呼籲眾人看清局勢，「那些搞不清楚現在局勢的人，不管在光譜哪邊，可能都會讓台灣萬劫不復！」