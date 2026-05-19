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財政部長莊翠雲明（20）日將赴立法院財政委員會就「公股金融機構數位轉型、人力招募、員工權益及中長期整併規劃」專題報告，針對公股金融事業中長期整併規畫，財政部書面報告指出，除目前推動的公股投信四合一合併案之外，也督請各公股民營金融事業在確保公股經營主導權前提下，關注市場中具優勢互補綜效的合適標的，依業務發展方向評估推動「公民併」，以壯大業務能量、強化市場競爭地位。財政部表示，將持續督導公股金融機構遵依政策及相關規定，持續精進現行數位系統及資訊轉型，滾動檢討員工薪資與福利相關制度，並適時督導各公股民營金融事業評估具互補綜效的整併標的，以提升事業競爭力，落實公司治理，善盡企業社會責任。對於公股金融事業中長期整併規畫，財政部說，金融事業整併有助金融市場良性發展，基於提升公股金融機構競爭力的考量，目前已推動公股投信四合一整併，相關事業刻積極辦理中，並將以保障員工工作權為優先。財政部報告也提到，積極落實「留才、攬才」措施，持續改善員工權益及福利政策。首先，多元管道招攬，聚焦數位金融與資安人才。為因應金融科技發展與產業趨勢，公股銀行近年招募重點聚焦數位轉型與資安專業人才，各事業除傳統甄試外，並結合校園徵才及數位社群平台，擴大對優質人才的吸引力，透過招攬具備新興技術專才，與業務發展緊密結合，強化整體經營的競爭優勢。強化升遷留才機制，為留住優秀人才並強化經營績效，公股銀行已推動多項激勵機制，為拉近與民營金融機構的距離，國營銀行薪資實施「與公務員脫鉤」政策，自2019年至今調薪近19%，顯著提升薪酬競爭力。同時，為提高年輕行員留任意願，公股銀行採透明、公平升遷機制，縮短參加升等年資，並調整升遷考核評分內容，降低年資占比，提高專業能力與證照的考評權重，針對表現優異或具發展潛能的青年行員實施提前拔擢機制。財政部也致力於提升公股金融事業員工福利，營造友善育兒職場，自今（2026）年起，國營金融機構生育補助每胎10萬元；另公股民營金融事業補助金額最高達25萬元。此外，公股民營金融事業全面推動員工持股信託，並將經營利潤合理反映於員工酬勞，今年發放2025年度年終獎金最高達8.9個月，落實員工權益保障。