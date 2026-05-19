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台電：合泰是核一、二廠乾貯得標廠商 應了解核安嚴謹

合泰公司今（19）日前往經濟部抗議指控台電標案有違法疑慮。對此，台電嚴正駁斥，強調核三廠乾式貯存（乾貯）招標及審查全程依法辦理，核能安全更是台電不會妥協之最高原則。合泰不實指控已嚴重影響本公司聲譽，動搖社會大眾對台電核能專業之信心，研議採取法律行動。美商合泰不滿台電137億元核三「室內乾式貯存設施採購案」評選結果，今日上午赴經濟部遞交陳情函，質疑得標團隊資格與實績不符規範，痛批台電「護航違規廠商」，恐危及全民核安。台電說明，核三乾貯標案全程依採購法辦理，自2023年7月起辦理3次公開閱覽，2025年9月第一次招標流標，12月第二次公開招標，收到廠家投標文件後召開4次審查會議，召集相關領域專家共同參與審查，最後才於5月決標，絕非倉促決定，更無「4天草率決標」之情形。對於合泰公司指控台電罔顧核安，台電表達強烈抗議，相關採購從未「配合核三重啟趕進度而降低門檻」，核三燃料池尚有餘裕，乾貯辦理期程不會影響核三自主安檢作業的速度，對於合泰公司不實指控及不當質疑，台電刻正研議採取法律行動。針對合泰公司聲稱核三乾貯案NAC團隊製造商不符相關規範一事，NAC方面均已提出符合採購規範要求實績證明資料。有關品保資格可於美國機械工程師協會（ASME）網站公開查詢；台電於審查期間即已正式函詢行政院公共工程委員會，確認NAC公司由授權人代為簽署投標文件，符合法規要求。另有關「投標技術規範中針對硼酸濃度之要求」，台電說明，前於公開閱覽回覆說明時，即已明確告知「≥ 2,000 ppm」係指核三放置使用過的燃料棒之燃料池現況的最低濃度，後續得標廠商所提安全分析報告，應以「2,000 ppm為基準去進行分析報告的計算」以保留安全餘裕。「不可採用高於2,000 ppm之濃度」是指廠商得標後的履約要求，而非投標時的規格條件，得標廠商履約期間只要能達成該要求去進行分析報告即符合規定。台電乾貯設施標案，合泰公司及NAC公司分別已得標不同標案，但2家廠商時有糾紛。台電強調，同業競爭是常態，台電始終依法行政秉公處理，採購作業全程合法透明。合泰公司也是核一、二廠室內乾貯採購案得標廠商，是台電在核能工作上的夥伴之一，更應深知台電在核安的堅持與嚴謹。因此對於本次因廠商競爭引發之爭議，合泰公司之指控已嚴重影響台電聲譽及民眾信任，台電深表遺憾，強調將研議採取法律行動。