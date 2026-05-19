波的多「肉骨茶風味」洋芋片近日因包裝設計捲入文化爭議，不過華元官方Threads帳號「蚵仔煎洋芋片」僅花43分鐘就火速道歉、宣布停貨與報廢包材，高EQ危機處理反而讓品牌大圈粉。其實華元能在台灣零食市場屹立超過40年，背後不只靠經典蚵仔煎洋芋片，更一路從鹽餅乾起家，逐步打造出台灣本土洋芋片王國。近年更靠迷因式社群操作與荷包蛋口味爆紅，再度成功打進年輕世代市場。最令人驚奇的是，其實當初蚵仔煎洋芋片的真實口味竟是「廣島燒」，不少人得知真相後直呼：「難怪吃起來不像蚵仔煎！」

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波的多新口味「肉骨茶風味」洋芋片遭炎上！小編43分鐘止血被讚爆

華元旗下波的多「肉骨茶風味」洋芋片近日因包裝設計引爆跨國文化討論，一名馬來西亞網友在Threads發文指出，包裝將馬來傳統服飾、肉骨茶與新加坡魚尾獅等元素混搭，踩到當地文化敏感地雷。

不過，華元官方Threads帳號「蚵仔煎洋芋片」小編僅花43分鐘就迅速道歉，除了宣布停止出貨、報廢剩餘包材，也承諾會加強文化敏感度與設計審核，高EQ危機處理反而大獲好評，網友紛紛稱讚「仔煎又成功救公司一回」。

▲近期華元波的多肉骨茶口味洋芋片因包裝涉及馬來西亞文化敏感問題，引發網友熱議，但「蚵仔煎洋芋片」小編快速止血與誠懇道歉獲得不少好評。（圖／翻攝自Threads）
▲近期華元波的多肉骨茶口味洋芋片因包裝涉及馬來西亞文化敏感問題，引發網友熱議，但「蚵仔煎洋芋片」小編快速止血與誠懇道歉獲得不少好評。（圖／翻攝自Threads）
華元屹立不搖一甲子！背後起家故事曝光

華元能有如今的影響力，其實背後已深耕台灣食品市場超過一甲子。故事要從1953年說起，當時華元現任董事長郭耀鵬的父親郭紂，在台中沙鹿自宅製作鹽餅乾等產品，後來逐步發展成盛香珍前身。1955年出生的郭耀鵬，高中畢業後便進入家族企業擔任業務，正式投入食品產業。

當年正值台灣經濟起飛，零食市場快速成長，「乖乖」、「蝦味先」、「可樂果」等國民零食陸續誕生。郭氏父子也看準商機，創立華元食品，推出「真魷味」、「鹹蔬餅」等產品，成功打進休閒零食市場。

之後，華元面臨產品線抉擇，在蔬菜餅與洋芋片之間反覆評估。郭氏父子甚至遠赴日本、澳洲考察市場與設備，最後決定投入洋芋片領域，並仿效美國薯條龍頭辛普拉（Simplot）的管理模式，砸重本打造佔地1400坪的「馬鈴薯冰箱」，以穩定保存大量原料。

▲其實華元能在台灣零食市場屹立超過40年，背後不只靠經典蚵仔煎洋芋片，更一路從鹽餅乾起家，逐步打造出台灣本土洋芋片王國。（示意圖／記者張嘉哲拍攝）
▲其實華元能在台灣零食市場屹立超過40年，背後不只靠經典蚵仔煎洋芋片，更一路從鹽餅乾起家，逐步打造出台灣本土洋芋片王國。（示意圖／記者張嘉哲拍攝）
「蚵仔煎洋芋片」真實口味竟是廣島燒！單月賣1000萬包

真正讓華元洋芋片爆紅的關鍵，則是「蚵仔煎口味」誕生。當時聯華食品牛排口味洋芋片熱賣，華元原本也想推出「廣島燒口味」，但考量台灣消費者接受度後，最終改名為風味相近、辨識度更高的「蚵仔煎」，沒想到一炮而紅，成功坐穩本土洋芋片龍頭地位。

1986年，華元推出經典廣告「好呷ㄟ蚵仔煎～蚵仔煎啦！」，讓蚵仔煎洋芋片迅速成為台灣人共同回憶。根據LnData麟數據科技分析，2024年華元洋芋片銷售量僅次於樂事、品客與湖池屋，是台灣本土品牌第一名。

華元透露，全系列產品單月最高能賣出1000萬包，而2020年營業額正式突破20億元，其中有3成來自蚵仔煎洋芋片，可見這款產品的重要性。

▲從「好呷ㄟ蚵仔煎」廣告年代，到如今Threads爆紅的「蚵仔煎洋芋片」小編，華元食品再度成為話題焦點。（圖／翻攝自Threads@hypotato_chips）
▲從「好呷ㄟ蚵仔煎」廣告年代，到如今Threads爆紅的「蚵仔煎洋芋片」小編，華元食品再度成為話題焦點。（圖／翻攝自Threads@hypotato_chips）
華元靠「荷包蛋口味」洋芋片翻紅！日本人愛慘

除了經典蚵仔煎外，華元近年也持續靠創新口味打開話題。2024年推出的「香煎荷包蛋風味洋芋片」，就曾因味道神還原，在社群平台掀起討論。靈感來自業務經理郭子微5年前西班牙旅行時吃到的荷包蛋口味洋芋片，回台後公司花了多年研發，直到找到關鍵原料「黑礦鹽」，才成功模擬出逼真的蛋香風味。

荷包蛋洋芋片上市後迅速爆紅，《網路溫度計DailyView》指出，產品上市3個月內單日聲量最高達445筆，甚至一度在實體通路賣到缺貨。郭耀鵬坦言，「其實滿跌破我們眼鏡的，沒想到叫好又叫座，帶動洋芋片4～5％銷售成長。」

臉書粉專「喜歡的文具實在太多了」就曾分享，把荷包蛋洋芋片帶到日本送朋友，現場日本人吃完驚艷不已，一名日本阿伯甚至直接拿著洋芋片對鏡頭露出燦爛笑容，貼文引起台灣網友熱議，就連部落客「迷妹有話對你說」都留言直呼：「就說了這個東西超適合送給外國人當伴手禮！」

▲華元旗下蚵仔煎、荷包蛋等特殊口味洋芋片屢屢創造討論熱潮，連日本人都被收服，也讓老字號品牌成功翻紅。（圖／臉書粉專「喜歡的文具實在太多了」授權引用）
▲華元旗下蚵仔煎、荷包蛋等特殊口味洋芋片屢屢創造討論熱潮，連日本人都被收服，也讓老字號品牌成功翻紅。（圖／臉書粉專「喜歡的文具實在太多了」授權引用）
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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...