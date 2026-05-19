波的多「肉骨茶風味」洋芋片近日因包裝設計捲入文化爭議，不過華元官方Threads帳號「蚵仔煎洋芋片」僅花43分鐘就火速道歉、宣布停貨與報廢包材，高EQ危機處理反而讓品牌大圈粉。其實華元能在台灣零食市場屹立超過40年，背後不只靠經典蚵仔煎洋芋片，更一路從鹽餅乾起家，逐步打造出台灣本土洋芋片王國。近年更靠迷因式社群操作與荷包蛋口味爆紅，再度成功打進年輕世代市場。最令人驚奇的是，其實當初蚵仔煎洋芋片的真實口味竟是「廣島燒」，不少人得知真相後直呼：「難怪吃起來不像蚵仔煎！」
波的多新口味「肉骨茶風味」洋芋片遭炎上！小編43分鐘止血被讚爆
華元旗下波的多「肉骨茶風味」洋芋片近日因包裝設計引爆跨國文化討論，一名馬來西亞網友在Threads發文指出，包裝將馬來傳統服飾、肉骨茶與新加坡魚尾獅等元素混搭，踩到當地文化敏感地雷。
不過，華元官方Threads帳號「蚵仔煎洋芋片」小編僅花43分鐘就迅速道歉，除了宣布停止出貨、報廢剩餘包材，也承諾會加強文化敏感度與設計審核，高EQ危機處理反而大獲好評，網友紛紛稱讚「仔煎又成功救公司一回」。
華元屹立不搖一甲子！背後起家故事曝光
華元能有如今的影響力，其實背後已深耕台灣食品市場超過一甲子。故事要從1953年說起，當時華元現任董事長郭耀鵬的父親郭紂，在台中沙鹿自宅製作鹽餅乾等產品，後來逐步發展成盛香珍前身。1955年出生的郭耀鵬，高中畢業後便進入家族企業擔任業務，正式投入食品產業。
當年正值台灣經濟起飛，零食市場快速成長，「乖乖」、「蝦味先」、「可樂果」等國民零食陸續誕生。郭氏父子也看準商機，創立華元食品，推出「真魷味」、「鹹蔬餅」等產品，成功打進休閒零食市場。
之後，華元面臨產品線抉擇，在蔬菜餅與洋芋片之間反覆評估。郭氏父子甚至遠赴日本、澳洲考察市場與設備，最後決定投入洋芋片領域，並仿效美國薯條龍頭辛普拉（Simplot）的管理模式，砸重本打造佔地1400坪的「馬鈴薯冰箱」，以穩定保存大量原料。
「蚵仔煎洋芋片」真實口味竟是廣島燒！單月賣1000萬包
真正讓華元洋芋片爆紅的關鍵，則是「蚵仔煎口味」誕生。當時聯華食品牛排口味洋芋片熱賣，華元原本也想推出「廣島燒口味」，但考量台灣消費者接受度後，最終改名為風味相近、辨識度更高的「蚵仔煎」，沒想到一炮而紅，成功坐穩本土洋芋片龍頭地位。
1986年，華元推出經典廣告「好呷ㄟ蚵仔煎～蚵仔煎啦！」，讓蚵仔煎洋芋片迅速成為台灣人共同回憶。根據LnData麟數據科技分析，2024年華元洋芋片銷售量僅次於樂事、品客與湖池屋，是台灣本土品牌第一名。
華元透露，全系列產品單月最高能賣出1000萬包，而2020年營業額正式突破20億元，其中有3成來自蚵仔煎洋芋片，可見這款產品的重要性。
華元靠「荷包蛋口味」洋芋片翻紅！日本人愛慘
除了經典蚵仔煎外，華元近年也持續靠創新口味打開話題。2024年推出的「香煎荷包蛋風味洋芋片」，就曾因味道神還原，在社群平台掀起討論。靈感來自業務經理郭子微5年前西班牙旅行時吃到的荷包蛋口味洋芋片，回台後公司花了多年研發，直到找到關鍵原料「黑礦鹽」，才成功模擬出逼真的蛋香風味。
荷包蛋洋芋片上市後迅速爆紅，《網路溫度計DailyView》指出，產品上市3個月內單日聲量最高達445筆，甚至一度在實體通路賣到缺貨。郭耀鵬坦言，「其實滿跌破我們眼鏡的，沒想到叫好又叫座，帶動洋芋片4～5％銷售成長。」
臉書粉專「喜歡的文具實在太多了」就曾分享，把荷包蛋洋芋片帶到日本送朋友，現場日本人吃完驚艷不已，一名日本阿伯甚至直接拿著洋芋片對鏡頭露出燦爛笑容，貼文引起台灣網友熱議，就連部落客「迷妹有話對你說」都留言直呼：「就說了這個東西超適合送給外國人當伴手禮！」
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華元旗下波的多「肉骨茶風味」洋芋片近日因包裝設計引爆跨國文化討論，一名馬來西亞網友在Threads發文指出，包裝將馬來傳統服飾、肉骨茶與新加坡魚尾獅等元素混搭，踩到當地文化敏感地雷。
不過，華元官方Threads帳號「蚵仔煎洋芋片」小編僅花43分鐘就迅速道歉，除了宣布停止出貨、報廢剩餘包材，也承諾會加強文化敏感度與設計審核，高EQ危機處理反而大獲好評，網友紛紛稱讚「仔煎又成功救公司一回」。
華元能有如今的影響力，其實背後已深耕台灣食品市場超過一甲子。故事要從1953年說起，當時華元現任董事長郭耀鵬的父親郭紂，在台中沙鹿自宅製作鹽餅乾等產品，後來逐步發展成盛香珍前身。1955年出生的郭耀鵬，高中畢業後便進入家族企業擔任業務，正式投入食品產業。
當年正值台灣經濟起飛，零食市場快速成長，「乖乖」、「蝦味先」、「可樂果」等國民零食陸續誕生。郭氏父子也看準商機，創立華元食品，推出「真魷味」、「鹹蔬餅」等產品，成功打進休閒零食市場。
之後，華元面臨產品線抉擇，在蔬菜餅與洋芋片之間反覆評估。郭氏父子甚至遠赴日本、澳洲考察市場與設備，最後決定投入洋芋片領域，並仿效美國薯條龍頭辛普拉（Simplot）的管理模式，砸重本打造佔地1400坪的「馬鈴薯冰箱」，以穩定保存大量原料。
真正讓華元洋芋片爆紅的關鍵，則是「蚵仔煎口味」誕生。當時聯華食品牛排口味洋芋片熱賣，華元原本也想推出「廣島燒口味」，但考量台灣消費者接受度後，最終改名為風味相近、辨識度更高的「蚵仔煎」，沒想到一炮而紅，成功坐穩本土洋芋片龍頭地位。
1986年，華元推出經典廣告「好呷ㄟ蚵仔煎～蚵仔煎啦！」，讓蚵仔煎洋芋片迅速成為台灣人共同回憶。根據LnData麟數據科技分析，2024年華元洋芋片銷售量僅次於樂事、品客與湖池屋，是台灣本土品牌第一名。
華元透露，全系列產品單月最高能賣出1000萬包，而2020年營業額正式突破20億元，其中有3成來自蚵仔煎洋芋片，可見這款產品的重要性。
除了經典蚵仔煎外，華元近年也持續靠創新口味打開話題。2024年推出的「香煎荷包蛋風味洋芋片」，就曾因味道神還原，在社群平台掀起討論。靈感來自業務經理郭子微5年前西班牙旅行時吃到的荷包蛋口味洋芋片，回台後公司花了多年研發，直到找到關鍵原料「黑礦鹽」，才成功模擬出逼真的蛋香風味。
荷包蛋洋芋片上市後迅速爆紅，《網路溫度計DailyView》指出，產品上市3個月內單日聲量最高達445筆，甚至一度在實體通路賣到缺貨。郭耀鵬坦言，「其實滿跌破我們眼鏡的，沒想到叫好又叫座，帶動洋芋片4～5％銷售成長。」
臉書粉專「喜歡的文具實在太多了」就曾分享，把荷包蛋洋芋片帶到日本送朋友，現場日本人吃完驚艷不已，一名日本阿伯甚至直接拿著洋芋片對鏡頭露出燦爛笑容，貼文引起台灣網友熱議，就連部落客「迷妹有話對你說」都留言直呼：「就說了這個東西超適合送給外國人當伴手禮！」