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根據外媒報導，三星電子前高層、現任常務顧問慶桂顯（Kye-hyun Kyung）在韓國國家工程院論壇上表示，受中國記憶體業者大舉擴產影響，全球記憶體價格最快可能在明年下半年明顯回落。AI熱潮帶動高階記憶體需求急升，記憶體廠將更多產能轉向高頻寬記憶體（HBM）等AI相關產品，排擠一般DDR5等消費型記憶體供給，也讓PC升級成本明顯墊高。不過，慶桂顯認為，這種供不應求的情況不會一直持續。中國長鑫存儲（CXMT）、嘉合勁威等業者正積極投資擴產，若相關計畫順利推進，新產能將在未來陸續開出，可能緩解目前由AI需求造成的DDR5短缺，並使記憶體價格回到較合理水準。他指出，全球晶圓月產能到2027年底可能達到600萬片水準，供給快速增加雖有助於降低終端產品價格，但也可能讓市場從缺貨狀態，快速轉向供給過剩。另一個變數則來自大型科技公司的AI支出。慶桂顯提醒，目前記憶體市場高度仰賴科技巨頭持續投入AI基礎建設，但若這些公司發現AI軟體投資回報不如預期，董事會可能削減硬體採購與資本支出，屆時記憶體需求恐怕會快速降溫。