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▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.05.19）

身兼黨主席的總統賴清德，近日出席民進黨青年座談會，談到「台獨」議題，引起外界討論。對此，國民黨立委賴士葆今（19）日下午在立法院質詢行政院長卓榮泰時，雙方也為台獨議題爭辯，卓榮泰則嗆聲，「那你明天去北京我看看！」「你寫中華人民共和國行政院，地址絕對寄不到這裡來！」賴士葆反駁，「所以你們講的就是中華民國就是台獨！」立法院會下午邀請卓榮泰提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告，並備詢。賴士葆表示，賴清德日前出席民進黨創黨40週年青年座談會時談到「台獨」，中華民國與中華人民共和國，ROC與PRC互不隸屬，這叫台獨，那就是中華民國憲法就是台獨？卓榮泰回應，在中國北京的眼中，如何定義台獨，「委員跟我一樣清楚」， 他們只有「九二共識、一個中國」，他們是「九二共識是台灣方案」，「台灣方案」就是「一個中國」；賴則強調，「我們不同意！美國也不同意」。賴士葆提到，美國跟中國鬥得這麼兇，都能坐下來談，台灣跟中國為什麼不能談呢？卓榮泰說，很簡單的邏輯，美國跟中國能坐下來談，因為美國不會想併吞中國，中國不會想併吞美國，但中國是想併吞台灣，這個前提不拿掉，如何談？賴士葆反駁，台灣不要給中國併吞阿！賴士葆說，現在就是一中各表，他把它改了，那是他的事，「我不同意」，卓榮泰隨即說，「名字隨便他改，我們就隨便去？等到哪一天『中國台北』變成世界的通用，後悔都來不及」。卓榮泰詢問， 中華民國是主權獨立國家，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，有錯嗎？賴士葆說，有錯！「治權」互不隸屬，「主權」互相包容，憲法就這樣定，「他們是屬於我們的」。卓榮泰直言，「那你明天去北京我看看！」賴士葆說，憲法就這樣訂，「請你去修憲，我們憲法訂得很清楚，中華民國增修條文，自由地區包含台灣地區與大陸地區，訂得這麼清楚」。卓榮泰強調，中華民國跟中華人民共和國絕然不同，「你寫中華人民共和國行政院，地址絕對寄不到這裡來！」賴士葆則說，「所以你們講的就是中華民國就是台獨！」卓榮泰強調，中華民國是一個主權獨立的國家。