現在許多退休族想到鄉下過慢步調生活，但忽略現實問題很容易出狀況。日本有一對60多歲的夫妻，就從東京搬到鄉下的透天厝生活，一開始兩人都過得很開心，還一起打造家庭菜園，直到8個月前，兒子到鄉下探望父母，才發現父母沒有能力整理家裡，簡直像生活在垃圾堆中！立勤國際法律事務所的主持律師暨所長黃沛聲表示，退休居所要審慎評估，像是醫療資源、老後體力能否維持生活等，才不會到了晚年反而過得更辛苦。
退休搬到鄉下打造菜園 悠閒生活全變調
根據日媒報導，一對69歲、67歲的夫妻在幾年前退休，決定從東京搬到鄉下居住，兩人一起住在一棟環境清幽的透天厝中，在家裡打造家庭菜園，到附近市場採買，生活愜意。夫妻倆每個月可領到約22萬日圓（約新台幣4.38萬元）的退休金，房貸也已經還清，雖然退休金不多，但他們認為搬到鄉下後，生活開銷較低，可過著清閒生活。
但兒子發現，父母近期和他聯絡的次數越來越少，直到8個月前，他親自到鄉下探望父母，才發現走廊堆滿紙箱、報紙，廚房有沒洗的碗盤、冰箱有過期食物，原本滿心期待打造的菜園，也變得雜草叢生，兒子表示，他馬上發現事情不太對勁，因為他的父母平時很愛乾淨，不會放任家裡變成垃圾堆。
父母體力大不如前 最終請長照中心協助
兒子在詢問父母原因後，父親才表示自己因為腰傷，沒辦法搬重物，母親也因為膝蓋疼痛，打掃變得很吃力，原本能處理的家務，隨著年紀漸長，體力無法負荷，父母兩人每天都過得很累，一開始的愜意生活已經消失。
後來兒子協助父母把家裡打掃乾淨，並聯繫當地長者照顧中心，安排人員協助爸媽採買、打掃和就醫等，兒子也調整1樓的居家空間，讓父母不用再爬上爬下，平時也固定返鄉探望、以視訊確認父母狀況。
退休不動產買賣很危險 考慮需更全面
立勤國際法律事務所的主持律師暨所長黃沛聲也表示，退休居所的選擇，其實是一個資產、照護與家庭決策的綜合安排。退休後賣掉都市公寓、換購鄉下老屋，是一次高度不可逆的資產轉換，也是財產規劃中最危險的動作之一，退休後的不動產買賣，不能只看坪數變大、價格較低或環境清幽，必須同時評估醫療可及性、未來變現能力與長期維護成本。
而台灣醫療資源高度集中在都市，若退休後搬到醫療核心太遠的地方，等到身體退化、需要頻繁回診或長照支援時，交通、照護人力與緊急處置成本都會大幅上升。這些不是浪漫退休生活的反面，而是退休規劃一開始就該算進去的隱性成本。
黃沛聲提醒，退休不是搬到哪裡比較浪漫，而是要先想清楚：當老到不能開車、不能自行就醫、不能管理房子時，哪一種生活安排還能運作，傳承如果只談錢，連自己的晚年都守不住，更別說留給下一代。
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根據日媒報導，一對69歲、67歲的夫妻在幾年前退休，決定從東京搬到鄉下居住，兩人一起住在一棟環境清幽的透天厝中，在家裡打造家庭菜園，到附近市場採買，生活愜意。夫妻倆每個月可領到約22萬日圓（約新台幣4.38萬元）的退休金，房貸也已經還清，雖然退休金不多，但他們認為搬到鄉下後，生活開銷較低，可過著清閒生活。
但兒子發現，父母近期和他聯絡的次數越來越少，直到8個月前，他親自到鄉下探望父母，才發現走廊堆滿紙箱、報紙，廚房有沒洗的碗盤、冰箱有過期食物，原本滿心期待打造的菜園，也變得雜草叢生，兒子表示，他馬上發現事情不太對勁，因為他的父母平時很愛乾淨，不會放任家裡變成垃圾堆。
兒子在詢問父母原因後，父親才表示自己因為腰傷，沒辦法搬重物，母親也因為膝蓋疼痛，打掃變得很吃力，原本能處理的家務，隨著年紀漸長，體力無法負荷，父母兩人每天都過得很累，一開始的愜意生活已經消失。
後來兒子協助父母把家裡打掃乾淨，並聯繫當地長者照顧中心，安排人員協助爸媽採買、打掃和就醫等，兒子也調整1樓的居家空間，讓父母不用再爬上爬下，平時也固定返鄉探望、以視訊確認父母狀況。
立勤國際法律事務所的主持律師暨所長黃沛聲也表示，退休居所的選擇，其實是一個資產、照護與家庭決策的綜合安排。退休後賣掉都市公寓、換購鄉下老屋，是一次高度不可逆的資產轉換，也是財產規劃中最危險的動作之一，退休後的不動產買賣，不能只看坪數變大、價格較低或環境清幽，必須同時評估醫療可及性、未來變現能力與長期維護成本。
而台灣醫療資源高度集中在都市，若退休後搬到醫療核心太遠的地方，等到身體退化、需要頻繁回診或長照支援時，交通、照護人力與緊急處置成本都會大幅上升。這些不是浪漫退休生活的反面，而是退休規劃一開始就該算進去的隱性成本。
黃沛聲提醒，退休不是搬到哪裡比較浪漫，而是要先想清楚：當老到不能開車、不能自行就醫、不能管理房子時，哪一種生活安排還能運作，傳承如果只談錢，連自己的晚年都守不住，更別說留給下一代。