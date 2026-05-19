我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院今（19）日邀請行政院長卓榮泰率相關部會，針對軍購條例第一批發價書編製過程備詢。立院外交國防委員會召委、藍委馬文君表示，為何通過7800億軍購，不是有預算就好，而是要有武器裝備，她更直問過去已經編預算「刺針飛彈」，已經編了兩年預算是否仍沒有發價書？顧立雄也坦言「另外2121枚確實還沒取得，這要跟美方商議。」馬文君今質詢時指出，軍購條例最後通過7800億版本，是經過大家的考量，包括軍事圈常說「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，這個「有」是應該要具備相當的準備，包括武器裝備，不是有預算就好，卓榮泰則回嘴，「我們當然希望有，但委員把預算刪掉就是沒有，沒有敵就來了，不是嗎？」。馬文君則說，等一下就讓你們知道為什麼沒有？武器裝備有的付了錢，都還沒有拿到，除了66架F-16V，另外還有很多沒到位的，像是刺針飛彈，當初俄烏戰爭在打的時候，綠委王定宇還很高興的說，「烏克蘭老奶奶都可以拿就可以打敵人，很容易操作，肩攜式的」，可是113年不知道是不是這樣的理由，從500枚增加買到2000多枚，從130億增加到690億，114年也有編預算，今年也有編預算，可是刺針飛彈發價書到目前沒有來對不對？顧立雄則坦言，原本採購的500枚今年底前交貨，另外2121枚確實還沒取得發價書。馬文君隨即表示，已經兩年了，錢去年編今年也編，你們一直把發價書拿出來講，即使同意，錢也都編了，也不見得來。顧立雄則解釋，預算案要先通過，發價書確實沒有來這件事要跟美方商議，但只要確定美方有供售意願，就會供大院審查。馬文君則回批，美方有供售意願所以國民黨讓他過了阿，但還有多少東西沒有發價書一直編，更不要說武器什麼時候拿到？顧立雄二度澄清，「沒有發價書就沒有付款問題」，馬文君則說，那個是錯的，不是沒有付款問題，已經放在付款戶頭，你的錢匡在那，沒有辦法用在別的地方；顧則解釋，戶頭我們在美國聯邦儲備銀行（FRB）專屬帳戶，那個還是屬於國家的，還有孳息，這是可控管的。馬文君則不滿表示，不要這些利息，錢匡在那就沒有辦法用在其他地方，如果條例通過，可是有沒有辦法到貨，錢匡在那裡並沒有用。