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電梯維修技師出現人力短缺

為何電梯維修技師不怕被AI取代？

人工智慧浪潮席捲全球，全球企業在追捧AI的趨勢下，不斷進行裁員；另一方面，電梯維修技師卻開始出現人力短缺。全球電梯大廠奧的斯（Otis）執行長馬克思（Judy Marks）透露，儘管電梯維修技師年薪最高可超過15萬美元（約500萬新台幣），公司卻招不滿人。根據商業內幕報導，全球電梯大廠奧的斯（Otis）執行長馬克思（Judy Marks）管理著大約 72,000 名員工，當中包括了約 45,000 名維修技師，但她表示，公司的招聘速度根本趕不上需求，直言現在「需求非常高」。她提到，當公司於 2020 年 4 月從母公司「聯合技術公司」（United Technologies Corporation）分拆獨立時，僱用了大約 40,000 名外勤專業技術人員。如今，這個數字已經增長了約 12.5%，達到 45,000 人。美國勞工統計局（BLS）預估，在 2024 年至 2034 年間，電梯和電扶梯的安裝與維修人員將增長 5%，比所有職業的平均增長率高出 2%。馬克思表示，除了安裝電梯和電扶梯之外，技師還要負責設備的保養與維修。她指出，在包括日本在內的一些市場中，人口減少加上翻修與新建築工程持續發展，使得招聘成為一項挑戰。馬克思指出，電梯維修技師這份工作在短期內也不必擔心工作會因AI或產業自動化而消失，由於電梯維修在大多數國家都是受監管的行業，人類對這項工作才是關鍵。這個工作需要多年的培訓和體力勞動，到目前為止還無法輕易被機器人取代，是一項真正的技能。馬克思表示，電梯技師往往會在這一行待上數十年，奧的斯擁有 0 到 5 年經驗的技師人數，與在公司工作超過 30 年的員工總數差不多。與其他行業不同，還不會有員工高齡化導致工作人力斷層狀況，許多人在整個職業生涯中都待在這一行業。美國勞工統計局週五發布的數據顯示，2025 年 5 月，電梯和電扶梯安裝與維修人員的平均年薪在建築相關職業中最高，達到 109,820 美元，其中前 10% 的高收入者年薪更達 158,890 美元（約台幣500萬元)。報告指出，這遠高於美國建築相關類別工作的平均薪資65,360 美元，以及全美整體的平均薪資69,770 美元。