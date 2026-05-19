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老年年金給付自動發放 衛福部：符合資格勞保局將主動審核

有網友表示，近日替親戚處理後事，想申請國民年金喪葬給付、老年年金或遺屬年金時，發現都不適用「一項都領不到。」衛福部社保司司長張鈺旋提到，確實有值得檢討之處。也表示，自即日起，由勞保局主動審核其老年年金請領條件，如符合資格者，將自動發給老年年金。近期有民眾在社群平台發文指出，有親戚過世後，想替其處理後事，生前都有按時繳納國民年金，但後續前往國民年金的喪葬給付、老年年金或遺屬年金時，發現要不是資格不符、或是無法追溯，最終都不適用「一項都領不到。」張鈺旋受訪時說明，這分為3部分，包括喪葬給付、遺屬年金、老年年金。她提到，國保有許多給付，在死亡時有提供喪葬給付，但若超過65歲，已經不屬於國保保險有效期間，就無法請領。遺屬年金部分，張鈺旋提到，社會保險都相當類似，都會有遺屬年金的設計，但每個保險制度稍微不同，國保遺屬年金主要是照顧原先依賴被保險人，撫養經濟較弱勢家屬，因此會針對遺屬年金的年齡、請領資格、工作能力、收入條件等進行規範。張鈺旋表示，文章內所提的個案看起來是沒有子嗣、也就沒有遺屬年金問題。至於「老年年金給付」，張鈺旋解釋，勞保局作業上會由被保險者在65歲前，會提出通知，由被保險者提供入帳相關資料，而該文章個案看起來是沒有在65歲前提出申請，導致落空的情況。張鈺旋坦言，這部分有值得檢討之處，尤其是老年年金給付，確實有聽到民眾的聲音，因此會有不同處理方式，會進行放寬處理。她說，當民眾都已經完成繳費，符合老年年金給付的請領資格時，申請這件事就不是必要的絕對要件，應由保險人主動、積極發放，對於民眾感受度會更好。張鈺旋表示，有看到相關貼文，在國家提供的社會保障上，無論是公保、勞保或是國民年金，都在未來可預期生活範圍內，可得到的社會保障。張鈺旋提到，衛福部了解此事後，經檢討評估，鑒於國保被保險人請領老年年金年齡需年滿65歲，請領條件具體明確，因此為加強照顧國保民眾的退休生活，凡年滿65歲，且無欠保費國保民眾，無待提出老年年金給付申請，自即日起，由勞保局主動審核其老年年金請領條件，如符合資格者，將自動發給老年年金。