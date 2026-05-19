日本電影公司 K2 Pictures 在法國「第79屆坎城影展」現場宣布，將統籌策劃《GIGANT 殺戮女巨人》這部充滿感官刺激與宏大世界觀的作品，改編為「劇場版動畫電影」搬上大銀幕。原著作者為曾推出《GANTZ 殺戮都市》、《犬屋敷》等無數科幻神作的日本知名漫畫家奧浩哉。
連作者都驚嘆！曾自嘲「不可能動畫化」的辛辣之作
《GIGANT 殺戮女巨人》是奧浩哉於2017年至2021年在小學館旗下漫畫雜誌《Big Comic Superior》連載的長篇作品，臺灣由尖端出版社代理發行。由於故事揉合了大量成人元素、相關產業題材，較大的尺度和血腥的怪獸大戰，讓奧浩哉本人在連載初期，都曾向編輯部自嘲這部作品「內容太辛辣，幾乎不可能被改編」。
如今隨著動畫電影化消息曝光，奧浩哉也在社群平台X上轉發消息，對願意挑戰的製作團隊表達欽佩。
AV女優變身百公尺巨人！對抗未知破壞神與社會冷漠
故事講述16歲高中生「橫山田零」，立志成為一名電影導演，他同時是混血 AV 女優「PAPICO」的超級鐵粉。某天，零在街上撕下誹謗 PAPICO 的海報後，意外邂逅本人，之後一場車禍中，PAPICO 出於善意關心一位神祕老人，手腕卻被嵌入拔不下的神祕裝置，使其能隨心所欲地「巨大化」成百公尺高的巨人。
與此同時，謎之巨大破壞神從天而降摧毀東京，網路上的惡意留言更化為現實災難。為了保護心愛的人與這個對她並不友善的世界，PAPICO 化身女巨人迎戰，PAPICO與零也將在一連串荒唐的末日災害中，逐漸揭開世界的殘酷真相。
新銳公司 K2 Pictures 傾力打造 製作陣容引發期待
本次動畫電影企劃是由 2023 年創立的新銳電影公司 K2 Pictures 主導。官方在坎城影展的記者會上透露，旗下運用的電影製作基金「K2P Film Fund I」已成功調達總額約 50億日圓的資金，而《GIGANT 殺戮女巨人》正是該企劃中備受矚目的重點劇場版項目。
目前該片的上映時間、導演、動畫製作公司以及聲優陣容尚未正式定案。然而，奧浩哉標誌性的「3D 寫實背景」與「極致人體線條」將如何在劇場版中以高畫質動畫呈現，已經在網路上引發動漫迷的強烈熱議。對於喜愛科幻、巨獸戰鬥以及奧浩哉式黑色幽默的影迷來說，這無疑是 2026 年最值得期待的動畫大作之一。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《GIGANT 殺戮女巨人》是奧浩哉於2017年至2021年在小學館旗下漫畫雜誌《Big Comic Superior》連載的長篇作品，臺灣由尖端出版社代理發行。由於故事揉合了大量成人元素、相關產業題材，較大的尺度和血腥的怪獸大戰，讓奧浩哉本人在連載初期，都曾向編輯部自嘲這部作品「內容太辛辣，幾乎不可能被改編」。
如今隨著動畫電影化消息曝光，奧浩哉也在社群平台X上轉發消息，對願意挑戰的製作團隊表達欽佩。
故事講述16歲高中生「橫山田零」，立志成為一名電影導演，他同時是混血 AV 女優「PAPICO」的超級鐵粉。某天，零在街上撕下誹謗 PAPICO 的海報後，意外邂逅本人，之後一場車禍中，PAPICO 出於善意關心一位神祕老人，手腕卻被嵌入拔不下的神祕裝置，使其能隨心所欲地「巨大化」成百公尺高的巨人。
與此同時，謎之巨大破壞神從天而降摧毀東京，網路上的惡意留言更化為現實災難。為了保護心愛的人與這個對她並不友善的世界，PAPICO 化身女巨人迎戰，PAPICO與零也將在一連串荒唐的末日災害中，逐漸揭開世界的殘酷真相。
新銳公司 K2 Pictures 傾力打造 製作陣容引發期待
本次動畫電影企劃是由 2023 年創立的新銳電影公司 K2 Pictures 主導。官方在坎城影展的記者會上透露，旗下運用的電影製作基金「K2P Film Fund I」已成功調達總額約 50億日圓的資金，而《GIGANT 殺戮女巨人》正是該企劃中備受矚目的重點劇場版項目。
目前該片的上映時間、導演、動畫製作公司以及聲優陣容尚未正式定案。然而，奧浩哉標誌性的「3D 寫實背景」與「極致人體線條」將如何在劇場版中以高畫質動畫呈現，已經在網路上引發動漫迷的強烈熱議。對於喜愛科幻、巨獸戰鬥以及奧浩哉式黑色幽默的影迷來說，這無疑是 2026 年最值得期待的動畫大作之一。