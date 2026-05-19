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蕭旭岑：川習會定調未來數十年美中關係

賴清德「新兩國論」遭川普打臉！蕭旭岑：美方紅線已劃定

賴清德欲複製蔡英文外交成果 蕭旭岑：川賴通話恐難如願

在「川習會」落幕後，美國總統川普公開表明不樂見走向獨立，而總統賴清德隨後也重申並無台獨議題，引發外界對川普與賴清德是否再度通話的熱烈討論。國民黨副主席蕭旭岑今（19）日接受廣播節目《千秋萬事》專訪時直言，賴清德心中存有「蔡英文心魔」，渴望複製前總統蔡英文過境紐約與跟川普通話的過往，但他對川普是否會與賴清德通話一事持高度懷疑態度。蕭旭岑分析，本次川習會所展現的立場不僅限於川普任期之內，更實質定型了未來30至50年的美中關係發展。他點出會談的兩大核心：第一，台獨已被美方列為未來會嚴格防範與要求的紅線；第二，立場極具代表性的美國國務卿盧比歐公開提及「和平統一」，意味著美方已將其納入未來評估兩岸關係的重要指標，這充分反映了美國政府內部的政策風向出現了劇烈變化。蕭旭岑指出，川習會後對於台獨的界定已更貼近國民黨的立場，亦即凡是不認同中華民國憲法、不承認台灣與大陸地區同屬一中的主張，皆被視為台獨。他批評，賴清德上任兩年來所推行的「新兩國論」、推動去中國化，以及宣揚台灣是主權獨立國家等政策，皆未依循中華民國憲法規範，此種從黨到政的台獨路線如今已被川普嚴厲否定。蕭旭岑強調，川習會已拋出建構「建設性戰略穩定關係」的目標，並劃清不挺台獨的紅線，這才迫使賴清德緊急澄清「沒有台獨問題」。他諷刺，民進黨目前的表態雖是20年來最貼近國民黨的時刻，但若不從根本上廢除台獨黨綱，所有言論都只是虛假應付。針對川賴通話的可能，蕭旭岑認為，賴清德內心深處將蔡英文視為仿效對象，迫切想重演當年的外交成績，因此絕對期盼能與川普通話。然而，考慮到川普曾訪問中國、且此次與習近平進行了針對台灣議題的深度會談，在整體情勢變更後，川普是否還會與賴清德通話，他個人對此感到相當懷疑。