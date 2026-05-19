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韓劇《21世紀大君夫人》找IU、邊佑錫主演，創下收視佳績，但被發現劇中多處歷史考據不夠嚴謹，引發爭議。常針砭時事的韓國誠信女子大學教授徐坰德也指出，劇中多處內容是為「中國東北工程」找藉口，這種透過OTT平台在全球播放的電視劇，更應小心周邊國家扭曲歷史。韓國誠信女子大學教授徐坰德（서경덕）今在臉書發文，MBC電視劇《21世紀大君夫人》引發的扭曲歷史爭議愈演愈烈，情況令人十分憂慮。他指出，在第11集中，邊佑錫飾演的大君，即位大典上竟然使用了古代中國藩屬國才使用的「千歲」，且劇中角色配戴的並非皇帝的十二旒冕冠，而是代表諸侯的九旒冕冠，因而擴大為扭曲歷史的爭議。此外，劇中人物並非遵循韓國傳統方式，而是採用中式茶道的畫面，也引發了觀眾的強烈反彈。徐坰德説，由於網友的批評不斷，製作團隊於16日姍姍來遲地發布了道歉聲明。目前這起爭議也正在華語圈的網路社群與社群媒體（SNS）上迅速擴散。徐坰德進一步指出，此次爭議最大的問題在於為中國的「東北工程」提供了藉口。身為一部透過全球OTT平台讓全世界觀眾共同觀賞的歷史題材內容，不僅需要精確的考證，更必須敏銳地檢視周邊國家扭曲歷史的情況，而漏掉了這個部分無疑是最令人痛心的失誤。他也呼籲，必須以SBS的《朝鮮驅魔師》與MBC的《21世紀大君夫人》引發的爭議為鏡，加倍提高警覺，以防未來再次發生類似事件。中國「東北工程」全稱是「東北邊疆歷史與現狀系列研究工程」，由中國社會科學院和東北三省從2002年開始展開研究，主要研究古代中國疆域理論、東北地方史和民族史、古朝鮮、高句麗和渤海國；中朝關係史等。其中存在將高句麗視為中國東北少數民族政權的論述，引發韓國學界的反彈。中國邊疆史地研究中心網站上介紹，外國的研究機構和學者在研究東北歷史關係等方面「別有用心」地「歪曲史實」，「使得東北邊疆歷史與現狀的研究面臨諸多挑戰」，因此設立東北工程。