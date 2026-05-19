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台中市敬老愛心卡推行多年，截至今年4月底，全市有效發卡數高達53萬6,317張，市府編列預算更自113年的7億6,000萬元，一路攀升至今年（115年）的10億4,760萬元，預算規模逐年創下新高。然而，市議員林祈烽、鄭功進、施志昌與楊典忠市政總質詢直指，市府雖投入鉅額資源，但使用範疇仍高度局限於交通補助，導致高達98%的點數期滿歸零，流於「紙上福利」，要求市府將敬老卡功能全面升級。議員林祈烽引述社會局數據指出，去年敬老愛心卡的使用比例中，公車及客運占61%居冠，計程車則占17%，顯示該卡本質上仍是「交通福利卡」。他說，偏遠地區大眾運輸機能不足，高齡長者對計程車的依賴度極高，但目前台中市每趟僅補助85點，「長輩剛上車起跳價就沒了」，實質助益有限。鄰近的苗栗縣將自6月起提供計程車單趟100點補助，台中身為六都之一卻停留在85點，他多年來強烈建請市府將計程車補助提高至單趟200點，以符合實際需求。林祈烽質疑，現行使用機制過於僵化。以114年為例，每月能將1,000點全數用罄的長輩僅8萬5,860人次，年度平均僅占1.4%，形同超過98%的長輩點數被迫「蒸發」。林祈烽說，每日均有採買便當、牛奶、衛生紙等民生物資的剛性需求。特別準備便當與鮮奶贈予市長盧秀燕，呼籲市府打破本位主義，除了支持議員施志昌提出擴大至農會採買外，更應進一步放寬至超商、超市與藥局，將交通卡轉型為日常「生活福利卡」。議員鄭功進則批評，敬老卡因限制重重、月底未用完即歸零，導致整體預算執行率低迷，僅不到兩成。他提出兩大具體政策建言：第一，針對長者鈣質攝取不足與骨質疏鬆問題，既然公立國中小營養午餐已全面免費，愛心卡亦應開放用於購買牛奶或營養正餐；第二，科技整合創新方面，應參考「好孕專車」透過「台中通」APP領取電子乘車金之模式，將敬老卡結合台中通APP，協助長輩綁定手機搭乘UBER，並藉此鼓勵長者前往國民運動中心維持肌耐力，達到延緩老化之目的。市長盧秀燕表示，台中市目前每個月給予的敬老點數已是六都最高。針對擴大使用範疇與科技結合的訴求，盧秀燕強調，65位議員就代表會有65個意見，市府高度重視各界建言，惟涉及層面廣泛，後續仍需要時間進行通盤研議與系統統整，方能研擬可行方案施行。