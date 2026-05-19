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台灣進入防汛期，每次面臨颱風及豪雨所帶來的災情，對於搶修復電都是一次挑戰。台電今（19）日攜手國內最大民間慈善團體慈濟事業基金會簽署合作備忘錄（MOU），台電與慈濟雙方服務據點遍布全台，透過場域相互支援，台電可於靜思堂暫置搶修材料，提高災後搶修復電效率，慈濟也可運用台電服務據點從事災區救助，雙方將相互協助讓災民儘速恢復正常生活。台電19日攜手慈濟慈善事業基金會簽署「災害防救及應變資源整合」MOU，現場由台電董事長曾文生與慈濟執行長顏博文共同簽署，聚焦電力搶修中繼站設置、弱勢慈善關懷、環境永續教育及志工服務交流等四大面向展開合作。台電說明，本次合作亮點為服務場域的互相支援，建立更快速的防災應變網絡。慈濟將開放國內指定的靜思堂服務據點，作為台電災後搶修時，暫置電桿、線路等材料的臨時中繼站，全面強化災後復電速度。另一方面，台電則提供全台各區營業處、服務所空間，於救災期間作為慈濟救助服務站的據點，讓志工能在第一時間進入災區協助。慈濟基金會執行長顏博文表示，冒著風雨趕赴災區修復電力的台電人，是支撐社會運轉的無名英雄。慈濟志工則秉持「走在最前，做到最後」的精神，提供災民物質與心靈的撫慰；透過此次合作，雙方建立標準化的動線規劃與安全管理機制，確保在緊急狀態下，電力搶修與慈善救助能齊頭並進，大幅提升社會防災韌性。