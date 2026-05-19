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▲失聯離境移工門號、帳戶、車輛淪為詐團工具 警跨部防制(圖/ 記者鄧力軍翻攝)

台中市警察局針對謝志忠議員本(19)日議會質詢「防制假求職詐騙、移工涉詐及被害人心理諮商案」，臺中市警局表示已積極落實各項防制措施。臺中市警局除與勞工局強化合作進行識詐宣導。對於查獲之車手及受理之詐欺案件，均持續溯源追查上游首腦，積極查扣不法所得。尤其針對失聯及離移工的門號、帳戶、交通工具常成為詐團利用的犯罪工具之情形，警方已主動函請電信業者及監理機關辦理門號停用與車牌註銷。台中市警局表示，針對離境及失聯移工之門號、帳戶及交通車輛淪為詐騙工具情形，目前政府已完成跨部會協調，透過介接移民署資料，針對出境外籍人士之金融帳號、門號均設有凍結及停(斷)話等管制機制。臺中市警局自114年11月起全面強化「源頭阻斷、跨機關聯防」策略，針對中市失聯移工，每月彙整資料主動函請電信業者及監理機關辦理門號停用與車牌註銷，同時也與轄內仲介業者建立專責窗口，藉由法令及案例宣導提升移工法治意識，避免移工不慎觸法，自源頭瓦解涉詐問題。據統計，目前臺中市警局已函請業者停話798門、註銷異常車輛牌照高達3,835台，統計本市外籍人士涉及詐欺或洗錢防制法被裁處告誡之件數，從113年的1,259件，至今(115)年1至4月已下降至37件，有效防堵外籍人士涉詐犯罪工具。臺中市已連續6年榮獲警政署「偵防詐欺犯罪工作」評核特優，在強力執法下，今（115）年1至4月與去年同期相比，本市受理詐欺案件下降12%，財損金額更大幅下降32%，臺中市警局將持續精進各項打詐作為，讓臺中市更加安心宜居。